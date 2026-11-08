||00:48
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتصمیمات غیرکارشناسی و تعطیلی عجیب مدارس در ایلام/ چه کسی مسئول افت تحصیلی دانش‌آموزان است!؟
15بازدید
۰

تابناک گزارش می‌دهد:

ایلام بعد از باران؛ شهری که نفس کشید + فیلم

گروه استان‌ها - این گزارش کوتاه، روایتی تصویری از پیوند طبیعت و زندگی روزمره مردم ایلام است؛ جایی که باران، بهانه‌ای برای همدلی، زیبایی و آغاز دوباره شده است.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4200662تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

هوای بارانی شهر ایلام

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام پس از بارش رحمت الهی، شهر ایلام چهره‌ای تازه و طراوتی وصف‌ناپذیر به خود گرفت. در این گزارش ویدیویی، حال و هوای خیابان‌ها، طبیعت و مردم این شهر را پس از باران به تصویر کشیده‌ایم؛ فضایی سرشار از شادابی که در آن، صدای آب در جوی‌ها و عطر خاک نم‌خورده، جان دوباره‌ای به شهر بخشیده است.


در بخش‌های مختلف این ویدیو، تصاویری از رفت‌وآمد شهروندان در خیابان‌های خیس، لبخند و آرامش مردم، و نیز مناظر زیبای ارتفاعات و پارک‌های شهر ثبت شده است. بارش باران نه‌تنها هوای ایلام را پاکیزه‌تر کرده، بلکه نشاط و امید را در چهره‌های مردم نیز نمایان ساخته است.

این گزارش کوتاه، روایتی تصویری از پیوند طبیعت و زندگی روزمره مردم ایلام است؛ جایی که باران، بهانه‌ای برای همدلی، زیبایی و آغاز دوباره شده است.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

حال و هوای بارانی ایلام

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.