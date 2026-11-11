نیروهای مسلح آماده پاسخ فراتر از اشتباه دشمن هستند

گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اذن خداوند و با پشتیبانی یکپارچه ملت آماده‌اند در هر سطحی که دشمن مرتکب اشتباه شود، پاسخی فراتر از آن ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، سردار «سیدصادق حسینی»، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام، امروز در یادواره فرماندهان و ۴۱۱ شهید ایل خزل اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این یادواره، پیام وحدت، انسجام و یکپارچگی ملت شریف ایران برای دفاع از کشور، اسلام و انقلاب و اجرای فرامین امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه پیام دیگر این حضور، آمادگی ملت برای دفاع از کشور و نظام تا پای جان است، افزود: همه ما آماده‌ایم تا آخرین قطره خون از کشور، انقلاب، نظام و آرمان‌های سرخ شهدا دفاع کنیم.

فرمانده سپاه استان ایلام با اشاره به پیام شهدا برای نسل‌های امروز و آینده تأکید کرد: پیام شهدا، ایستادگی در برابر دشمن، حفظ وحدت و همدلی و اجتماع یکپارچه در مقابل تهدیدهاست.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اذن خداوند و با پشتیبانی یکپارچه ملت آماده‌اند در هر سطحی که دشمن مرتکب اشتباه شود، پاسخی فراتر از آن ارائه دهند.

سردار حسینی همچنین گفت: هر نقطه‌ای که مورد استفاده دشمن برای اقدام علیه کشورمان قرار بگیرد، در چارچوب دفاع قانونی ما هدفی مشروع خواهد بود.