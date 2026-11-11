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فرمانده سپاه امیرالمؤمنین ع استان ایلام در یادواره شهدای ایل خزل:

نیروهای مسلح آماده پاسخ فراتر از اشتباه دشمن هستند

گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اذن خداوند و با پشتیبانی یکپارچه ملت آماده‌اند در هر سطحی که دشمن مرتکب اشتباه شود، پاسخی فراتر از آن ارائه دهند.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201306تاریخ انتشار: 9 بازدید۰

فرمانده سپاه ایلام ایل خزل

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، سردار «سیدصادق حسینی»، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام، امروز  در یادواره فرماندهان و ۴۱۱ شهید ایل خزل اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این یادواره، پیام وحدت، انسجام و یکپارچگی ملت شریف ایران برای دفاع از کشور، اسلام و انقلاب و اجرای فرامین امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه پیام دیگر این حضور، آمادگی ملت برای دفاع از کشور و نظام تا پای جان است، افزود: همه ما آماده‌ایم تا آخرین قطره خون از کشور، انقلاب، نظام و آرمان‌های سرخ شهدا دفاع کنیم.

 فرمانده سپاه استان ایلام با اشاره به پیام شهدا برای نسل‌های امروز و آینده تأکید کرد: پیام شهدا، ایستادگی در برابر دشمن، حفظ وحدت و همدلی و اجتماع یکپارچه در مقابل تهدیدهاست.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی دشمن گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اذن خداوند و با پشتیبانی یکپارچه ملت آماده‌اند در هر سطحی که دشمن مرتکب اشتباه شود، پاسخی فراتر از آن ارائه دهند.

 سردار حسینی همچنین گفت: هر نقطه‌ای که مورد استفاده دشمن برای اقدام علیه کشورمان قرار بگیرد، در چارچوب دفاع قانونی ما هدفی مشروع خواهد بود.

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نیروهای مسلحیادواره شهدای ایل خزلفرمانده سپاه ایلام

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