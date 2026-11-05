گروه استان‌ها - استاندار کرمانشاه با حضور در منزل استاد عبدالله جواری، از مفاخر هنر خوشنویسی و استاد برجسته این عرصه، با اشاره به جایگاه فرهنگ و هنر در تاریخ کرمانشاه گفت: حمایت از هنرمندان و انتقال میراث فرهنگی استان به نسل جوان، وظیفه‌ای مهم است و مدیریت استان در کنار هنرمندان خواهد بود.









وی با بیان اینکه تمدن یک جامعه را نمی‌توان تنها با ساختمان‌های بلند یا شمار کارخانه‌های آن سنجید، افزود: جامعه متمدن، جامعه‌ای برخوردار از فرهنگ است و امروز بیش از ظرفیت‌های اقتصادی کرمانشاه، به ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی این استان افتخار می‌کنیم؛ چراکه کرمانشاه مهد فرهنگ، تمدن و هنر است.





استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت احیای میراث فرهنگی و هنری استان تصریح کرد: ما به نسل‌های گذشته خود افتخار می‌کنیم، اما وظیفه داریم این میراث را احیا کنیم و به نسل امروز بشناسانیم و انتقال سرمایه‌های ارزشمند استان در حوزه‌هایی مانند موسیقی، شعر و خوشنویسی به نسل جوان، مسئولیتی مهم و ضروری است.





وی هنر را ابزاری اثرگذار برای ماندگاری و انتقال مفاهیم دانست و گفت: هر آنچه قرار است در جامعه ماندگار شود، باید در قالب هنر معرفی شود و مفاهیم و موضوعات مهم نیز وقتی با زبان هنر به جوانان و جامعه منتقل شوند، اثرگذاری بیشتری دارند و بهتر پذیرفته می‌شوند.





حبیبی با اشاره به جایگاه هنر خوشنویسی افزود: خوشنویسی هنری لطیف و جذاب است و زیباییِ بیان و نوشتار می‌تواند بر ارزش و تأثیرگذاری یک اثر بیفزاید و خوشنویسی در انتقال مفاهیم دینی و معنوی نیز جایگاهی ویژه دارد و می‌تواند با روح و دل مردم پیوند برقرار کند.





وی با اشاره به پیشینه برجسته خوشنویسی در کرمانشاه و نام‌آوری استادانی چون استاد کلهر و آیت‌الله نجومی بیان کرد: ظرفیت خوشنویسی استان بسیار بالاست و باید از مفاخر این حوزه پاسداری و از هنرمندان آن حمایت کرد و تربیت نزدیک به ۵۰۰ خوشنویس در رتبه‌های ممتاز و عالی، آن هم با نگاه به شرایط جامعه، کار ساده‌ای نیست و اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است.





استاندارکرمانشاه افزود: من و همکارانم وظیفه داریم بیش از پیش از هنرمندان حمایت کنیم و زمینه گسترش خوشنویسی را فراهم آوریم و برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های همگانی درباره خوشنویسی نیز باید با هماهنگی دنبال شود تا این هنر بیش از گذشته در جامعه معرفی شود.





وی بر ضرورت فراهم کردن زمینه عرضه و نمایش آثار هنری تأکید کرد و گفت: نمایشگاه، یکی از راه‌های زنده نگه‌داشتن هنر است که برگزاری این نمایشگاه عرضه آثار هنری پیگیری خواهد شد و می‌توان آثار خوشنویسی استادان را در مجموعه استانداری، برای چند روز در معرض دید کارکنان و مراجعان قرار داد و از فضاهای پرتردد دستگاه‌ها برای معرفی این هنر بهره گرفت.





حبیبی با اشاره به نقش ادارات در حمایت از آثار هنری افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در تهیه هدیه‌ها و یادبودهای خود از آثار هنری و خوشنویسی استفاده کنند و این آثار افزون بر ارزش هنری، می‌توانند به لطافت روح و توجه به زیبایی‌های معنوی کمک کنند.





وی با قدردانی از استاد جواری، شادرام، زمزیا و دیگر هنرمندان عرصه خوشنویسی کرمانشاه، گفت: آنچه بیش از همه به ماندگاری هنر کمک می‌کند، انگیزه و علاقه خود هنرمندان است و هنرمندان با وجود دشواری‌ها و گاه کم‌توجهی‌ها، پای کار هنر ایستاده‌اند و آن را پیش می‌برند و مدیریت استان نیز خود را در کنار آنان می‌داند و از تلاش‌هایشان حمایت خواهد کرد.

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