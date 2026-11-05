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استاندار کرمانشاه مطرح کرد:
حمایت از هنرمندان و معرفی ظرفیتهای خوشنویسی استان را تقویت میکنیم
گروه استانها - استاندار کرمانشاه با حضور در منزل استاد عبدالله جواری، از مفاخر هنر خوشنویسی و استاد برجسته این عرصه، با اشاره به جایگاه فرهنگ و هنر در تاریخ کرمانشاه گفت: حمایت از هنرمندان و انتقال میراث فرهنگی استان به نسل جوان، وظیفهای مهم است و مدیریت استان در کنار هنرمندان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه،« منوچهر حبیبی» استاندارکرمانشاه در دیدار با استاد عبدالله جواری، از پیشکسوتان برجسته خوشنویسی، که به مناسبت روز خوشنویسی و هفته فرهنگ عمومی برگزار شد، با قدردانی از حضور استادان و اهالی فرهنگ، اظهار کرد: حضور در جمع اهالی فرهنگ و نشستن در کنار آنان، خستگی را از انسان دور میکند زیرا فرهنگ، اساس زندگی انسان و بخشی جداییناپذیر از وجود اوست.
وی با بیان اینکه تمدن یک جامعه را نمیتوان تنها با ساختمانهای بلند یا شمار کارخانههای آن سنجید، افزود: جامعه متمدن، جامعهای برخوردار از فرهنگ است و امروز بیش از ظرفیتهای اقتصادی کرمانشاه، به ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی این استان افتخار میکنیم؛ چراکه کرمانشاه مهد فرهنگ، تمدن و هنر است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت احیای میراث فرهنگی و هنری استان تصریح کرد: ما به نسلهای گذشته خود افتخار میکنیم، اما وظیفه داریم این میراث را احیا کنیم و به نسل امروز بشناسانیم و انتقال سرمایههای ارزشمند استان در حوزههایی مانند موسیقی، شعر و خوشنویسی به نسل جوان، مسئولیتی مهم و ضروری است.
وی هنر را ابزاری اثرگذار برای ماندگاری و انتقال مفاهیم دانست و گفت: هر آنچه قرار است در جامعه ماندگار شود، باید در قالب هنر معرفی شود و مفاهیم و موضوعات مهم نیز وقتی با زبان هنر به جوانان و جامعه منتقل شوند، اثرگذاری بیشتری دارند و بهتر پذیرفته میشوند.
حبیبی با اشاره به جایگاه هنر خوشنویسی افزود: خوشنویسی هنری لطیف و جذاب است و زیباییِ بیان و نوشتار میتواند بر ارزش و تأثیرگذاری یک اثر بیفزاید و خوشنویسی در انتقال مفاهیم دینی و معنوی نیز جایگاهی ویژه دارد و میتواند با روح و دل مردم پیوند برقرار کند.
وی با اشاره به پیشینه برجسته خوشنویسی در کرمانشاه و نامآوری استادانی چون استاد کلهر و آیتالله نجومی بیان کرد: ظرفیت خوشنویسی استان بسیار بالاست و باید از مفاخر این حوزه پاسداری و از هنرمندان آن حمایت کرد و تربیت نزدیک به ۵۰۰ خوشنویس در رتبههای ممتاز و عالی، آن هم با نگاه به شرایط جامعه، کار سادهای نیست و اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است.
استاندارکرمانشاه افزود: من و همکارانم وظیفه داریم بیش از پیش از هنرمندان حمایت کنیم و زمینه گسترش خوشنویسی را فراهم آوریم و برگزاری همایشها و برنامههای همگانی درباره خوشنویسی نیز باید با هماهنگی دنبال شود تا این هنر بیش از گذشته در جامعه معرفی شود.
وی بر ضرورت فراهم کردن زمینه عرضه و نمایش آثار هنری تأکید کرد و گفت: نمایشگاه، یکی از راههای زنده نگهداشتن هنر است که برگزاری این نمایشگاه عرضه آثار هنری پیگیری خواهد شد و میتوان آثار خوشنویسی استادان را در مجموعه استانداری، برای چند روز در معرض دید کارکنان و مراجعان قرار داد و از فضاهای پرتردد دستگاهها برای معرفی این هنر بهره گرفت.
حبیبی با اشاره به نقش ادارات در حمایت از آثار هنری افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند در تهیه هدیهها و یادبودهای خود از آثار هنری و خوشنویسی استفاده کنند و این آثار افزون بر ارزش هنری، میتوانند به لطافت روح و توجه به زیباییهای معنوی کمک کنند.
وی با قدردانی از استاد جواری، شادرام، زمزیا و دیگر هنرمندان عرصه خوشنویسی کرمانشاه، گفت: آنچه بیش از همه به ماندگاری هنر کمک میکند، انگیزه و علاقه خود هنرمندان است و هنرمندان با وجود دشواریها و گاه کمتوجهیها، پای کار هنر ایستادهاند و آن را پیش میبرند و مدیریت استان نیز خود را در کنار آنان میداند و از تلاشهایشان حمایت خواهد کرد.
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