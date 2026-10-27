شجاعی کیاسری: از حمایت پزشکیان پشیمانم!

به گزارش تابناک؛ سید رمضان شجاعی کیاسری، رئیس ستاد اعتدالیون و اصولگرایان دکتر پزشکیان در مازندران، در نامه‌ای انتقادی به رئیس‌جمهور، ضمن گلایه از عملکرد دولت در سطح ملی و استانی و نحوه گزارش فعالیت‌های ستاد انتخاباتی در مازندران، حمایت خود از پزشکیان را اشتباهی بزرگ دانست و اعلام کرد در انتخابات آینده برای جبران آن تلاش خواهد کرد.



متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً با توجه به وضعیت پیچیده و سخت و دشوار کنونی کشور فعلاً روا نمی‌دانستم که عملکرد دولت جنابعالی را نقادانه و دلسوزانه متذکر شوم، اما با عملکرد دولت شما سکوت و تحمل بیش از این را هم شایسته نمی دانم لذا لازم میدانم نکاتی چند را معروض بدارم:

نخست اینکه باید به صراحت عرض کنم بخش مهمی از مشکلات فعلی کشور به خاطر هوای نفس و عشق و دلبستگی جنابعالی به قدرت و رسیدن به مقام ریاست جمهوری بود که بقول خودتان بعد از پیروزی در انتخابات فرمودید: همین طوری آمدید ثبت نام کردید که مشارکت را افزایش دهید. علت عمده این وضع و مشکلات موجود بخاطر بی برنامگی و بدون داشتن تیم کاری جنابعالی بوده است. از انتخاب ضعیف و دست چندم کابینه جنابعالی که به رأی العین بر همگان روشن است، برخی از آنان بقول حضرت امام (ره) توان اداره یک نانوایی را هم ندارند، مهمترین وزارتخانه ها را به آنان سپردید که هم در کار خود و هم خدمت به مردم مانده اند. پرواضح است کسی که بخاطر هوای نفس و چون عشقش می کشد وارد صحنه رقابت انتخاباتی می شود، برنامه ای از پیش تعیین شده هم برای اداره کشور ندارد. بی برنامگی در تصمیمات دولت شما موج می زند نمونه عینی آن تصمیم گیری ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی، گران سازی کالاهای ضروری مردم و افزایش نرخ ارز بود که زندگی مردم را یک شبه نابود کردید، تا بهانه ای برای حادثه 18 و 19 دی و در نهایت جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید و فرماندهان و نخبگان سیاسی عزیز کشورمان فراهم گردد.



قطعاً این حوادث و اتفاقات محصول بی برنامگی و حضور من غیر حق جنابعالی در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری بوده است که در وقت مناسب آن مردم مبعوث شده و جانفدا باید از این خسارت مادی و معنوی در دادگاه صالحه شکایت و مطالبه گری نمایند.



جناب آقای پزشکیان: شما با تمسک به قرآن و نهج البلاغه آنچنان مصیبتی را بر سر ملت و زندگی و معیشت آنان آوردید که هیچ شباهتی با آموزه های قرآنی و حکومت مولی علی (ع) ندارد بلکه بیشتر به حکومت عثمانی شباهت دارد، چون شما هم به خویشان و دوستان از جایگاه حکومت تقسیم محبت کردید. آیا در طول 47 سال از انقلاب یکبار اسمی از فرزندان امام کبیر(ره) و امام شهید شنیده اید؟ آیا از دوره های مختلف ریاست جمهوری نامی از فرزندان آنان برده شد؟ و یا در امر دولت دخالت داشته اند؟ که اکنون یوسف و زهرا پزشکیان و دیگر اقربای جنابعالی همه کاره دولت شده اند و در امور دولت دخالت رسمی دارند و مردم خسته و رنج دیده را با حضور و اظهار نظر بی جای خود عصبانی می کنند.



جناب رئیس جمهور؟! بچه های شما در دخالت و خود اظهاری روی بچه های شاه را سفید کرده اند. در تعیین والیان و حاکمان استان، دیگر اظهرمن‌الشمس است! نمونه آن انتخاب استاندار مازندران که از دوستان نزدیک و یار غار شماست. در گران ترین، بزرگترین، شیک ترین و بهترین ساختمان در استان مازندران که کاخ های پادشاهان را به سخره می گیرد زندگی می کند. در حرفه تخصصی همگان می دانند که با مردم بدبخت چه می کند و تلخ ترین خاطرات را بیمارانش از او بر سر بهای ویزیت و درمان دارند!! که ایشان ادعای محرم بودن با بیت جنابعالی را هم دارد، البته شما هم در کاخ و ویلای کناردریای خزر ایشان در دوره نمایندگی، فراوان حضور یافتید و آشنایی دارید. لذا عملکرد دولت شما با کدام خطبه و سفارش مولی علی (ع) شباهت دارد؟



در استان مازندران هم مثل بقیه جای کشور با تصمیم دفعی همه چیز را خراب کردید تنها صنایع بزرگی که در دولت شهید رئیسی و کارشناسی دولت های قبل و با موافقت و حمایت سران قوا و اخذ نظر کارشناسی و همه مجوزات قانونی که در حال احداث بود و 20% پیشرفت کار داشت به ناگاه به توصیه مدیران کاسب و وسوسه خناسان و دلالان، از ساخت کارخانه پتروشیمی با یک تلفن جنابعالی در هیأت دولت که این نوع تصمیم گیری در هیچ دولتی مسبوق به سابقه نبوده است، ممانعت کردید و از حضور بیش از سه هزار جوان بیکار مازندرانی در آن، که در انتظار احداث آن بودند جلوگیری و ننگ تاریخی را بر پیشانی تاریخ مازندران در دولت و والی وقت مازندران نشاندید.



وااسفاء !! که این فرصت طلایی تأسیس یک صنعت بزرگ و ملی بخاطر هوای نفس و مخالفت شخصی مدیرانی که یک روز هم سابقه اجرایی مفید ندارند و دغدغه حل مشکلات مردم دغدغه آنها نیست سلب نمودید و دل همه مازندرانیها را بدرد آوردید و در حقشان جفا کردید و نهایتاً تیغ بدست نااهلان دادید.



"تیغ دادن در کف رندان مست مردم هوشیار را خواهد شکست"

لذا جناب دکتر پزشکیان مجدداً سئوال این است با شرح موصوف، کدام عملکرد شما به دولت و حکومت مولی علی (ع) نزدیک است؟!



جناب دکتر پزشکیان: اینجانب به توصیه شهید دانشمند سرور عزیزم دکتر لاریجانی بعنوان رئیس ستاد اعتدالیون و اصولگرایان، مسئولیت ستاد مازندران شما را پذیرفتم که قطعاً و یقیناً به اذعان جریانهای چپ، راست، اصلاح طلب و اصولگرا که مدارک و تصاویر و فیلمش موجود است رأی استان مازندران شما با حضور چند ده هزار نفره مردم در همایش های این ستاد در مرکز استان و شهرستان ها و بخش ها با مایه گذاشتن از آبرو و اعتبار و سرمایه خود و دوستان، مدیون این ستاد می باشید نه ستاد دیگر و رفیق شما؟!!



در ستاد رفیق شما دائماً جدل و دعوا بر سر چه کسی رئیس باشد بود تا اینکه با حضور پلیس آرام شد و هنوز هم دوستان اصلاح طلب با ستاد منصوب شما و شخص استاندار زاویه دارند.

بنده یکبار به احترام حضور شما در استان در جلسه استانداری شرکت کردم که در گزارش جناب استاندار به شما مراتب فعالیت ستاد را به نحوی گزارش دادند که انگار ستاد دیگری غیر خودشان وجود نداشت. از همان لحظه فهمیدم که با همین گزارش های کذب و سراپا دروغ دل خوش کردید و تصمیم شما در تعطیلی کارخانه پتروشیمی هم بصورت تلفنی و غیر کارشناسی از همین سنخ بوده است و شما در جلسه مذکور به احترام دو دوره همکاری در مجلس توجهی نداشتید. لذا با این عملکرد دولت شما در کشور و استان اذعان و اعتراف می کنم در انتخاب شما و همچنین فعالیت برای شما مرتکب اشتباه بزرگ شدم و لذا از دوستان و مردم استان عذرخواهی می کنم. توصیه برادارانه می نمایم با توجه به عملکرد نامناسب و تأسف انگیزی دولت شما امیدوارم در انتخابات آینده شرکت ننمایید، اگر هم شرکت بفرمایید تلاش می کنم که اشتباه گذشته خود را جبران و اصلاح نمایم.

الهم وفقنا لما تحب و ترضی

سید رمضان شجاعی کیاسری

رئیس ستاد اعتدالیون و اصولگرایان استان مازندران

منبع: شمال نیوز