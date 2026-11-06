تصاویر ورزشکاران و هنرمندان در ختم حمید علیدوستی

ادعای خانم بازیگر از شیوه عجیب ممنوع الفعالیتی روایت حدیثه تهرانی بازیگر سینما و تلویزیون از علت عجیب ممنوع الفعالیتی و رفع موقت این ممنوعیت …

اجراکنندگان با بلیت ۵ میلیونی، اهالی تئاتر نیستند! اکبر زنجانپور، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما به جریان اجرای نمایش‌های پرهزینه در سال‌های اخیر ک…