تصاویر ورزشکاران و هنرمندان در ختم حمید علیدوستی

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه1980 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سینما و سرگرمی فیلم<<سینما و سرگرمی فیلم کد خبر: 4200198 | 1980 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۲۰:۰۸ | 6 November 2026 نبض خبرتصاویر ورزشکاران و هنرمندان در ختم حمید علیدوستی تصاویر ورزشکاران و هنرمندان حاضر در ختم حمید علیدوستی پدر ترانه علیدوستی و پیشکسوت فوتبال ایران را در تابناک میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200198/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ترانه علیدوستیختمویدیونبض خبرحمید علیدوستی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید