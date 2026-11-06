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آخرین خبرادعای احتمال نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق
0 دیدگاه1980 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200198 1980 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر ورزشکاران و هنرمندان در ختم حمید علیدوستی

تصاویر ورزشکاران و هنرمندان حاضر در ختم حمید علیدوستی پدر ترانه علیدوستی و پیشکسوت فوتبال ایران را در تابناک می‌بینید.

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برچسب‌ها:ترانه علیدوستیختمویدیونبض خبرحمید علیدوستی

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