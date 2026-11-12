شناسایی ۲۶ هزار مترمربع تصرف اراضی ملی در دیواندره

گروه استان‌ها - سه فقره تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت مجموع ۲۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع در دو روستای شهرستان دیواندره شناسایی و مستندسازی شد و پیگیری‌های قانونی برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سه فقره تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۲۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع در دو روستای شهرستان دیواندره، در پی گزارش‌های مردمی و همیاران طبیعت شناسایی شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی از طریق سامانه ۱۳۹ و تماس‌های تلفنی همیاران طبیعت، نیروهای منابع طبیعی شهرستان دیواندره در دو عملیات جداگانه، مواردی از تخریب و تصرف عرصه‌های ملی را در روستاهای قزلبلاق و نالشکینه شناسایی و مستندسازی کردند.

در نخستین مورد، کارشناس بلوک حفاظتی سارال به همراه فرمانده پاسگاه ویژه شهرستان، با حضور در روستای قزلبلاق، یک فقره تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت سه هزار و ۸۰۰ مترمربع را در محدوده موسوم به «کانی شاه‌ویس» شناسایی و ثبت کردند.

همچنین در پی دریافت دو گزارش تلفنی از سوی همیاران طبیعت، دو مورد دیگر از تصرف اراضی ملی در محدوده «شابوار» واقع در روستای نالشکینه شناسایی شد. این دو مورد به‌ترتیب ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۱ هزار مترمربع وسعت داشتند که پس از بررسی میدانی، برداشت و مستندسازی شدند.

به این ترتیب، مجموع اراضی ملی شناسایی‌شده در این سه مورد به ۲۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع می‌رسد.

بر اساس این گزارش، اقدامات قانونی برای تشکیل پرونده و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفته است.