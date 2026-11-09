کشف بیش از ۲۳۴هزار نخ سیگار قاچاق در قروه





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سرهنگ «واحد مظفری» اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل کالاي قاچاق را در محور سنقر به قروه شناسایی کردند.

وي افزود: مأموران با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۳۴هزار نخ سیگار خارجی کشف کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگار های کشف شده را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در اين رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.