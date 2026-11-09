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تابناک گزارش می‌دهد؛

کشف بیش از ۲۳۴هزار نخ سیگار قاچاق در قروه

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامي شهرستان قروه از کشف بیش از ۲۳۴ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۷میلیارد ریال در"قروه" خبر داد.

کد خبر: 4200841تاریخ انتشار: 27 بازدید۰

پلیس

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «واحد مظفری» اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قروه در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل کالاي قاچاق را در محور سنقر به قروه شناسایی کردند.

وي افزود: مأموران با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۳۴هزار نخ سیگار خارجی  کشف کردند.

فرمانده انتظامي شهرستان قروه با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگار های کشف شده را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در اين رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

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