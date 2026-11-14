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آشنا: مجلس به ترامپ پاس گل می‌دهد!

حسام الدین آشنا در توئیتی با هشتگ نفوذ نوشت: در این کشور هستند کسانی که می‌تواننند مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا را با چند حرکت حساب شده، از او جدا کنند. کسان دیگری هم هستند که به هزینه مجلس در ماه‌های آخر دوره رئیس جمهور آمریکا به او پاس گل می‌دهند. ‏⁧

کد خبر: 4201701تاریخ انتشار: 1683 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ حسام الدین آشنا در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ نفوذ نوشت: در این کشور هستند کسانی که می‌تواننند مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا را با چند حرکت حساب شده، از او جدا کنند.

‏کسان دیگری هم هستند که به هزینه مجلس در ماه‌های آخر دوره رئیس جمهور آمریکا به او پاس گل می‌دهند.


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برچسب ها

آمریکاایرانایران و آمریکاحسام الدین آشناترامپنفوذ

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