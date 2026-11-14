حسام الدین آشنا در توئیتی با هشتگ نفوذ نوشت: در این کشور هستند کسانی که می‌تواننند مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا را با چند حرکت حساب شده، از او جدا کنند. کسان دیگری هم هستند که به هزینه مجلس در ماه‌های آخر دوره رئیس جمهور آمریکا به او پاس گل می‌دهند. ‏⁧

آشنا: مجلس به ترامپ پاس گل می‌دهد!

به گزارش تابناک؛ حسام الدین آشنا در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس با هشتگ نفوذ نوشت: در این کشور هستند کسانی که می‌تواننند مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا را با چند حرکت حساب شده، از او جدا کنند.

‏کسان دیگری هم هستند که به هزینه مجلس در ماه‌های آخر دوره رئیس جمهور آمریکا به او پاس گل می‌دهند.



