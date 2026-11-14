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لغو مسابقات فوتبال استان تهران
آلودگی هوا مسابقات فوتبال استان تهران را تعطیل کرد؛ بر اساس اعلام هیأت فوتبال استان، تمامی تمرینات و مسابقات فوتبال در روز شنبه ۲۳ آبان لغو شده است.
به گزارش تابناک؛ مسابقات فوتبال استان تهران در روز شنبه مورخ ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۵ به دلیل آلودگی هوا برگزار نمیشود.
علی پورمند، رئیس کمیته پزشکی هیات فوتبال استان تهران، با اعلام تایید این خبر گفت: با توجه به افزایش سطح آلودگی وخطر انجام فعالیتهای ورزشی، کلیه فعالیتهای فوتبالی استان تهران اعم از تمرین و مسابقه در روز شنبه مورخ ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۵ انجام نخواهد شد.
وی افزود: بنابراین زمان جدید برگزاری مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.
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