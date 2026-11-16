سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در واکنش به هیاهوی رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس علیه ایران، گفت: برای شکست‌دادن متجاوز، نیازی نداریم به نسخه‌ای از متجاوز تبدیل شده و در زمین بازی بازنده‌ها بازی کنیم.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در واکنش به هیاهوی رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس علیه ایران از جمله از سوی فرانسه، در پیامی نوشت: از پرونده موسوم به «یخچال‌ها» در فرانسه تا ادعای ترور مقام‌های آمریکایی، با یک روایت‌سازی بدسگالانه سازمان‌یافته از سوی دستگاه رسانه‌ای و جنگ روانی رژیم صهیونیستی مواجهیم. کارزاری که می‌کوشد ایران را نه صرفاً تهدیدی علیه دولت‌های غربی، بلکه دشمن زندگی روزمره شهروندان عادی معرفی کند.

وی با بیان اینکه هدف روشن است، عنوان کرد: وقتی افکار عمومی آمریکا و اروپا با جنگ‌طلبی رهبرانشان همراه نیستند، باید با تولید و تزریق ترس و وحشت، آنها را به حمایت از جنگ سوق داد و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی رهبرانشان را در پوشش دفاع از امنیت شهروندان مشروعیت بخشید و همزمان، با القای تهدید ترور علیه مقامات آمریکایی، جنگ را به مسئله‌ای شخصی برای آنها تبدیل کرد.

ایران اما با مقاومت و دفاع مشروع خود پاسخ محکمی داده و می‌دهد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که آمریکا و اسرائیل در تجاوز به ایران، با ترور مقامات و هدف قراردادن مردم عادی، تروریسم دولتی را به عریان‌ترین شکل به نمایش گذاشتند، یادآور شد: ایران اما با مقاومت و دفاع مشروع خود پاسخ محکمی داده و می‌دهد. نه نیازی به تقلید از دشمنانش دارد و نه علاقه‌ای به اختلال در زندگی شهروندان عادی که خود قربانی تصمیم‌های غلط رهبران بی‌مسئولیتشان شده‌اند.

بقائی در همین رابطه در شبکه ایکس نوشت: فرار و مخفی شدن مقامات آمریکایی در مخفی‌گاه‌های نظامی در حالی‌که تا دیروز مدعی پیروزی در جنگ بودند با هدف جلب ترحم مردمی است که از دروغگویی رهبرانشان و تبدیل دولت آمریکا به مجری اولویت‌های رژیم اسرائیل خشمگین‌هستند.

این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه فروپاشی عصبی و ترس فزاینده آنان با هیچ ترفندی برطرف نخواهد شد، عنوان کرد: ایران برای شکست‌دادن متجاوز، نیازی ندارد به نسخه‌ای از متجاوز تبدیل شود و در زمین بازی بازنده‌ها بازی کند.

به گزارش فارس، اخیراً فرانسه و همچنین بلژیک مدعی حمله سایبری ایران به سیستم‌های سرمایشی در این کشور شدند. ادعایی که از سوی ایران به صراحت رد و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز دیروز (یکشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان اینکه این یک عادت شده که کشورهای اروپایی بدون احساس نیاز به ارائه مدرک و دلیل، اتهام زنی‌می‌کنند، گفت: این اتهامات بی‌پایه و اساس هستند… ادعای دستکاری ایران در یخچال‌های فرانسوی برای فرار از قصورات خودشان است. وظیفه فرانسه است و بوده که اگر ایرادی در سامانه‌های سرمایشی خود یافته، برطرف و ترمیم کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این ادعاها هیچ وجاهتی ندارد و اتفاقاً ما از فرانسه مطالبه داریم که این روند اتهام‌زنی علیه ایران را متوقف کند. چون این اقدام، عمل متخلفانه بین‌المللی است و مسئولیت بین‌المللی فرانسه را به دنبال دارد.

منبع: فارس



