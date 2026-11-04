کنایه بقایی به آمریکا در سالروز ۱۳ آبان

بقایی امروز خطاب به هیأت حاکمه آمریکا گفت: حمله به ایران، پیروزی به ارمغان نمی‌آورد، شکست نصیبتان می‌کند.

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنیه) ۱۳ آبان‌ماه در پیامی خطاب به هیأت‌ حاکمه آمریکا نوشت: غرور و تکبر مقدمه سقوط است.» این، طمع شما بود که با قرار گرفتن در خدمت رژیمی فریب‌کار، کشورتان را به تجاوزی غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ایران کشاند.

وی افزود: محاسبات شما شکست خورد، فرضیاتتان فرو ریخت و خطاهای راهبردی‌ شما یکی پس از دیگری آشکار شد؛ همه به این دلیل که نه ایران را درست شناختید و نه از پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان درک درستی داشتید.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: مردم آمریکا اکنون پیام روشنی به شما داده‌اند. اما اگر همچنان واقعیت را نادیده بگیرید، از درس‌های تاریخ چشم بپوشید و بر این مسیر خطرناک پافشاری کنید، پیامدهای این خطای محاسباتی بزرگ، بسیار فراتر از آنچه تاکنون دیده‌اید، خواهد رفت.

وی گفت: پس این کلمات را آنقدر تکرار کنید تا دیگر نتوانید معنای آن‌ها را نادیده بگیرید؛ آن‌قدر بشنویدشان تا سرانجام حقیقت نهفته در آن‌ها را دریابید: حمله به ایران، پیروزی به ارمغان نمی‌آورد؛ شکست نصیبتان می‌کند. ایران کشوری نیست که بتوان آن را با غرور و خودبزرگ‌بینی شناخت، با تهدید مرعوب کرد یا با تجاوز به زانو درآورد.

وی در شبکه ایکس نوشت: ضمنا امروز هم ۱۳ آبان است...