سخنگوی ارتش گفت: ایستادگی مردم، وحدت و انسجام ملی و توان نیروهای مسلح موجب شد دشمن به اهداف خود نرسد و هزینه‌های سنگینی در عرصه نظامی، اقتصادی و سیاسی متحمل شود.

به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه ۱۵ آبان در مراسم یادبود سرداران، امیران و خلبانان شهرستان و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که در میدان آیینی شهید چمران پیشوا برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای جنگ اخیر اظهار کرد: مقاومت ملت ایران موجب شد دشمن نه‌تنها به اهداف خود دست پیدا نکند، بلکه هزینه‌های سنگینی در عرصه‌های مختلف متحمل شود.



وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ برای آمریکا و کشورهای اروپایی افزود: مقامات آمریکایی هزینه مستقیم این جنگ را بیش از ۴۸ میلیارد دلار اعلام کردند و هزینه‌های غیرمستقیم آن نیز ممکن است تا سال‌ها قابل محاسبه نباشد. همچنین خسارت‌های سنگینی به کشورهای اروپایی وارد شده است.



سخنگوی ارتش با بیان اینکه کشورهای حامی حمله نظامی به ایران اکنون با پیامدهای اقتصادی آن مواجه شدند، گفت: دشمن تصور می‌کرد با فشار اقتصادی، تحریم و محاصره می‌تواند مردم ایران را به خیابان‌ها بکشاند و زمینه فتنه‌ای جدید را فراهم کند، اما امروز در برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، یونان، ایتالیا و لهستان شاهد اعتراض‌های مردمی با محوریت مشکلات اقتصادی هستیم.



اکرمی‌نیا با اشاره به شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان در آمریکا تصریح کرد: مقامات آمریکایی به‌تدریج پذیرفتند که جنگ با ایران یکی از عوامل اصلی شکست انتخاباتی آن‌ها بوده است؛ اما این دموکرات‌ها نبودند که ترامپ و جمهوری‌خواهان را شکست دادند، بلکه این ملت ایران بود که با مقاومت و ایستادگی خود، ترامپ را در عرصه سیاسی شکست داد.



وی این تحولات را نشانه‌ای از تأثیرگذاری مقاومت ملت ایران بر معادلات سیاسی آمریکا دانست و افزود: ملت ایران امروز به واسطه ایستادگی خود در جنگ، در تحولات سیاسی داخلی آمریکا نیز نقش‌آفرینی کرده است و این از دستاوردهای مهم جنگ اخیر به شمار می‌رود.





افزایش انسجام ملی؛ دستاورد مقاومت مردم



سخنگوی ارتش در ادامه با اشاره به افزایش وحدت و انسجام ملی در جریان جنگ اخیر گفت: در طول ۲۵۱ شب، همبستگی مردم و کمک‌رسانی و همدلی میان آن‌ها افزایش یافت؛ در حالی که دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در داخل کشور بود، امروز مردم بیش از گذشته از نظام اسلامی و کشور خود دفاع می‌کنند.



اکرمی‌نیا شناخته‌شدن ملت ایران در سطح جهانی را از دیگر دستاوردهای این جنگ برشمرد و اظهار کرد: حضور مستمر مردم در خیابان‌ها، در شرایط مختلف آب‌وهوایی و با برافراشتن پرچم ملی، برای حمایت از کشور و نظام، جلوه‌ای کم‌نظیر از مقاومت مردمی را به نمایش گذاشت و موجب شد ملت ایران بیش از گذشته در جهان شناخته شود.





نیروهای مسلح با تجربه جنگ قوی‌تر شده‌اند



وی با تأکید بر افزایش توان و آمادگی نیروهای مسلح پس از جنگ اخیر بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتش، سپاه و فراجا امروز قوی‌تر از آغاز جنگ هستند؛ زیرا تجربه رویارویی مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی، آموخته‌های ارزشمندی در حوزه نظامی برای نیروهای مسلح به همراه داشته است.



سخنگوی ارتش افزایش انگیزه، تعهد و اعتمادبه‌نفس نیروهای مسلح را از دیگر نتایج این جنگ دانست و افزود: حمایت و پشتیبانی مردم از فرزندان خود در نیروهای مسلح موجب افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری آنان شده است و در صورت تکرار تجاوز، نیروهای مسلح با آمادگی بیشتری با دشمن مواجه خواهند شد.





تنگه هرمز در کنترل راهبردی ایران قرار دارد



اکرمی‌نیا با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز اظهار کرد: پیش از جنگ، روزانه به‌طور متوسط ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کردند و حدود ۲۰ درصد نفت جهان و بخشی از سوخت جت و کودهای شیمیایی از این مسیر منتقل می‌شد؛ ظرفیتی که امروز اهمیت راهبردی آن بیش از گذشته آشکار شده است.



وی با تأکید بر نقش نیروهای مسلح در کنترل راهبردی تنگه هرمز گفت: این ظرفیت مهم در اختیار ایران قرار دارد و تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.





هشدار سخنگوی ارتش درباره احتمال تجاوز مجدد آمریکا



سخنگوی ارتش با اشاره به تحولات منطقه‌ای و احتمال تکرار تجاوز آمریکا تصریح کرد: با وجود عقب‌نشینی شناورهای آمریکایی از منطقه، احتمال تجاوز مجدد این کشور منتفی نیست و ممکن است آمریکا به دلیل شرایط و استیصال سیاسی خود دست به اقدام دیگری بزند، اما در صورت تکرار تجاوز، با پاسخ قاطع ملت و نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.



اکرمی‌نیا با اشاره به فرمان فرمانده معظم کل قوا درباره نحوه پاسخ به تجاوز احتمالی دشمن گفت: بر اساس این فرمان، پاسخ نیروهای مسلح باید فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی باشد و این دستورالعمل سرلوحه اقدامات نیروهای مسلح قرار گرفته است.



وی افزود: پایگاه‌ها و منافع آمریکا در خارج از منطقه غرب آسیا و خلیج فارس نیز در تیررس پهپادها و موشک‌های ایران قرار دارند و در صورت تکرار شرارت و تجاوز، این اهداف مورد حمله قرار خواهند گرفت.





نیروهای مسلح برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند



سخنگوی ارتش با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جریان جنگ اخیر خاطرنشان کرد: ایستادگی نیروها در پای لانچرها، سامانه‌های راداری و پدافندی و همچنین انجام موفق عملیات‌های هوایی با وجود لایه‌های متعدد پدافندی دشمن، نشان‌دهنده آمادگی روحی و رزمی بالای نیروهای مسلح است.



اکرمی‌نیا تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که فرزندانشان در نیروهای مسلح بر عهد خود برای دفاع از کشور ایستاده‌اند و از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با آمادگی بیشتری نسبت به گذشته آماده دفاع هستند.



وی در پایان با هشدار درباره تلاش دشمن برای ایجاد ناآرامی و فتنه جدید در داخل کشور گفت: دشمن پس از ناکامی در تحریم و محاصره اقتصادی، به دنبال ایجاد اغتشاش و فتنه دیگری است؛ بنابراین همان‌گونه که مردم در ۲۵۱ شب گذشته با حضور در صحنه از کشور حمایت کردند، باید تا پیروزی نهایی در صحنه حضور داشته باشند و مانع تحقق اهداف دشمن شوند.



همچنین امشب دومین شب از مراسم یادبود شهدای راه ولایت با عنوان یادبود سرداران، امیران، خلبانان و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد برگزار شد. این مراسم به همت مسجد جامع امام خمینی(ره) و با حضور جمعی از مسئولان و مردم در میدان آیینی شهید چمران پیشوا برگزار شد.

منبع: مهر