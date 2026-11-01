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در صورت تجاوز مجدد دشمن از اهداف جدید رونمایی میکنیم
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده، گفت: در همین راستا، اهداف مختلف مادی و غیرمادی دشمن شناسایی شدهاند و در صورت تجاوز مجدد دشمن، از ظرفیتها و اهداف جدید رونمایی خواهیم کرد.
به گزارش تابناک، سردار حسین محبی شامگاه یکشنبه ۱۰ آبان در گلزار شهدای کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شاکرم که توفیق زیارت مجدد مزار مطهر شهید بزرگوار مقاومت حاج قاسم سلیمانی را یافتم و پیام من از جوار مزار این شهید بزرگوار، تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ساحتها و انسجام جبهه مقاومت است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند وحدت ساحتهای جبهه مقاومت از متغیرهای تعیینکننده و پرتأثیر در ایجاد نظم جدید سیاسی و امنیتی منطقه است.
با تدبیر رهبر انقلاب محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بازدارندگی حداکثری، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اطاعت از اوامر رهبر معظم انقلاب و ایجاد آمادگی هوشمندانه بهمنظور مقابله قدرتمندانه با جبهه استکبار، از آمادگی ۱۰۰ درصدی برخوردار است.
محبی بیان کرد: شجاعت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی افقها و ظرفیتهای جدیدی را پیش روی رزمندگان سپاه اسلام گشوده است؛ از جمله اینکه محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده و این ظرفیت فراهم آمده تا برای دفاع از ایران اسلامی، در گسترهای فراتر از گذشته اقدام کنیم.
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: در همین راستا، اهداف مختلف مادی و غیرمادی دشمن شناسایی شدهاند و در صورت تجاوز مجدد دشمن، از ظرفیتها و اهداف جدید رونمایی خواهیم کرد و آنها را برای مقابله با دشمن و نابودی اهدافش به کار خواهیم گرفت. انشاءالله با اتکا به توانمندیهای رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم، در آینده نزدیک به بازدارندگی حداکثری دست خواهیم یافت.
محبی افزود: ما جبهه مقاومت را از خود میدانیم و در تمامی مراحل جنگ، خود را در کنار این جبهه تعریف میکنیم و بر حفظ وحدت و انسجام تأکید داریم. معتقدیم محور مقاومت همچنان محکم و استوار در برابر دشمن ایستادگی کرده و روزبهروز قویتر خواهد شد.
با تدبیر رهبر انقلاب محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده است
سخنگوی سپاه پاسداران بیان کرد: ما طی سالهای گذشته در عرصههای مختلف همواره با جبهه مقاومت همراستا بودهایم؛ چراکه با این جبهه وحدت راهبردی داریم. مهمترین محور این وحدت راهبردی، ایستادگی در برابر ظلم و مقابله با ریختهشدن خون انسانهای بیگناهی است که بهواسطه زیادهخواهی و منافع کشورهای زورگو به زمین ریخته شده است. این اتحاد و همبستگی را با قاطعیت حفظ خواهیم کرد و با پشتیبانی مردم، این مسیر را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بازدارندگی حداکثری، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اطاعت از اوامر رهبر معظم انقلاب و ایجاد آمادگی هوشمندانه بهمنظور مقابله قدرتمندانه با جبهه استکبار، از آمادگی ۱۰۰ درصدی برخوردار است.
محبی بیان کرد: شجاعت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی افقها و ظرفیتهای جدیدی را پیش روی رزمندگان سپاه اسلام گشوده است؛ از جمله اینکه محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده و این ظرفیت فراهم آمده تا برای دفاع از ایران اسلامی، در گسترهای فراتر از گذشته اقدام کنیم.
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: در همین راستا، اهداف مختلف مادی و غیرمادی دشمن شناسایی شدهاند و در صورت تجاوز مجدد دشمن، از ظرفیتها و اهداف جدید رونمایی خواهیم کرد و آنها را برای مقابله با دشمن و نابودی اهدافش به کار خواهیم گرفت. انشاءالله با اتکا به توانمندیهای رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم، در آینده نزدیک به بازدارندگی حداکثری دست خواهیم یافت.
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