سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده، گفت: در همین راستا، اهداف مختلف مادی و غیرمادی دشمن شناسایی شده‌اند و در صورت تجاوز مجدد دشمن، از ظرفیت‌ها و اهداف جدید رونمایی خواهیم کرد.

محبی افزود: ما جبهه مقاومت را از خود می‌دانیم و در تمامی مراحل جنگ، خود را در کنار این جبهه تعریف می‌کنیم و بر حفظ وحدت و انسجام تأکید داریم. معتقدیم محور مقاومت همچنان محکم و استوار در برابر دشمن ایستادگی کرده و روزبه‌روز قوی‌تر خواهد شد.

با تدبیر رهبر انقلاب محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده است



سخنگوی سپاه پاسداران بیان کرد: ما طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف همواره با جبهه مقاومت هم‌راستا بوده‌ایم؛ چراکه با این جبهه وحدت راهبردی داریم. مهم‌ترین محور این وحدت راهبردی، ایستادگی در برابر ظلم و مقابله با ریخته‌شدن خون انسان‌های بی‌گناهی است که به‌واسطه زیاده‌خواهی و منافع کشورهای زورگو به زمین ریخته شده است. این اتحاد و همبستگی را با قاطعیت حفظ خواهیم کرد و با پشتیبانی مردم، این مسیر را تا پیروزی نهایی ادامه خواهیم داد.

به گزارش تابناک، سردار حسین محبی شامگاه یکشنبه ۱۰ آبان در گلزار شهدای کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شاکرم که توفیق زیارت مجدد مزار مطهر شهید بزرگوار مقاومت حاج قاسم سلیمانی را یافتم و پیام من از جوار مزار این شهید بزرگوار، تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ساحت‌ها و انسجام جبهه مقاومت است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند وحدت ساحت‌های جبهه مقاومت از متغیرهای تعیین‌کننده و پرتأثیر در ایجاد نظم جدید سیاسی و امنیتی منطقه است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بازدارندگی حداکثری، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اطاعت از اوامر رهبر معظم انقلاب و ایجاد آمادگی هوشمندانه به‌منظور مقابله قدرتمندانه با جبهه استکبار، از آمادگی ۱۰۰ درصدی برخوردار است.محبی بیان کرد: شجاعت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی افق‌ها و ظرفیت‌های جدیدی را پیش روی رزمندگان سپاه اسلام گشوده است؛ از جمله اینکه محدودیت جغرافیایی جنگ برداشته شده و این ظرفیت فراهم آمده تا برای دفاع از ایران اسلامی، در گستره‌ای فراتر از گذشته اقدام کنیم.معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: در همین راستا، اهداف مختلف مادی و غیرمادی دشمن شناسایی شده‌اند و در صورت تجاوز مجدد دشمن، از ظرفیت‌ها و اهداف جدید رونمایی خواهیم کرد و آن‌ها را برای مقابله با دشمن و نابودی اهدافش به کار خواهیم گرفت. ان‌شاءالله با اتکا به توانمندی‌های رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم، در آینده نزدیک به بازدارندگی حداکثری دست خواهیم یافت.