رأی مردم آمریکا نه به جنگ ترامپ بود / تنگه هرمز چگونه به شکست انتخاباتی ترامپ کمک کرد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نتایج انتخابات اخیر آمریکا را نشانه نارضایتی مردم از جنگ علیه ایران دانست و گفت: تبعات اقتصادی این جنگ، فراتر از تلفات نظامی، زندگی شهروندان آمریکایی و اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارزیابی نتایج انتخابات اخیر آمریکا، اظهار کرد: رأی مردم این کشور را باید نوعی «نه» به جنگ و سیاست‌های دونالد ترامپ دانست.

به گفته او، پیامدهای منفی جنگ علیه ایران صرفا به کشته شدن سربازان آمریکایی محدود نماند، بلکه آثار اقتصادی آن نیز زندگی مردم آمریکا را تحت فشار قرار داد و نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرد.

بروجردی با اشاره به نارضایتی‌ها و حرکت‌های اعتراضی در آمریکا و اروپا گفت: مردم این کشورها از سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تبعات آن عصبانی هستند.

بروجردی در همین زمینه به شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی در کشورهای اروپایی، از جمله اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه، اشاره کرد و این تحولات را نشانه‌ای از مخالفت افکار عمومی با جنگ و سیاست‌های ترامپ دانست.

این نماینده مجلس در ادامه، بخشی از ناکامی آمریکا در جنگ و پیامدهای سیاسی آن را به تحولات تنگه هرمز مرتبط دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقدامات هوشمندانه در این تنگه، شرایطی ایجاد کرد که به شکست آمریکا در انتخابات کمک کرد.

از نگاه بروجردی، مدیریت تحولات تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن، یکی از عواملی بود که هزینه‌های جنگ را برای دولت آمریکا افزایش داد.

بروجردی در مجموع، نتیجه انتخابات را فراتر از یک رقابت حزبی ارزیابی کرد و آن را بازتاب نارضایتی بخشی از جامعه آمریکا از جنگ و سیاست‌های دولت ترامپ دانست؛ سیاست‌هایی که به اعتقاد او، علاوه بر پیامدهای نظامی، فشار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر مردم آمریکا و حتی کشورهای اروپایی تحمیل کرده است.