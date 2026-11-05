شب گذشته، یک نفتکش بزرگ که قصد عبور از معبر غیر قانونی جنوب تنگهٔ هرمز را داشت، بر اثر اصابت با مین دچار سانحهٔ آتش‌سوزی شد و متوقف گردید.

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران اعلام کرد: شب گذشته، یک نفتکش بزرگ که قصد عبور از معبر غیر قانونی جنوب تنگهٔ هرمز را داشت، بر اثر اصابت با مین دچار سانحهٔ آتش‌سوزی شد و متوقف گردید.

یک ابرنفتکش دیگر درحال خروج از شرق تنگهٔ هرمز در آتش‌سوزی گسترده متوقف شد؛ یک فروند یدک‌کش که برای اطفا حریق به این ابرنفتکش نزدیک شده بود نیز دچار آتش‌سوزی شد.

همچنین رزمندگان یگان جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه با در دست‌گرفتن کنترل و هدایت ۲ فروند پرندهٔ متجاوز از نوع لوکاس توانستند آن‌ها را سالم به زمین نشانده و غنیمت بگیرند.

رژیم آمریکا که با اصرار و تحریک شناورها، به انجام تخلف و گذر از معبر مین‌گذاری شده، هزینه‌های بسیار سنگین پرداخت بیمهٔ شناورهای آسیب دیده را به مالیات دهندگان آمریکایی و هم‌پیمانان خود در منطقه تحمیل می‌کند، اگر قدری تدبیر داشت به‌جای پرداخت این هزینه‌ها با آزادسازی اعتبارات مسدود شدهٔ ایران که کمتر از نیمی از این هزینه‌ها که تا الان انجام شده هم نیست، این خسارات سنگین و شکست مفتضحانهٔ انتخاباتی را متحمل نمی‌شد.

تلاش برای قانون‌شکنی در تنگهٔ هرمز، جز خسارت‌های بیشتر مالی و شکست‌های سیاسی بزرگتر برای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت.