به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، اختلافات درون حزب دموکرات آمریکا در آستانه انتخابات حساس سنای ایالت میشیگان، با استعفای دسته‌جمعی کارکنان دفتر هیلی استیونز، نماینده دموکرات، وارد مرحله تازه‌ای شده است.



این استعفاها پس از آن صورت گرفت که استیونز در اقدامی غیرمنتظره، حمایت خود را از مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات سنا و رقیب عبدل السید، نامزد دموکرات، اعلام کرد.



جاستین جرمن، رئیس دفتر استیونز که هشت سال با او همکاری داشته است، با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم ابراز شوک و ناامیدی کرد و گفت شمار زیادی از اعضای تیم، از جمله خودش، در اعتراض به این اقدام استعفا داده‌اند.



او همچنین بر حمایت کارکنان مستعفی از عبدل السید تأکید کرد و از رأی‌دهندگان خواست در انتخابات پیش رو از نامزدهای دموکرات حمایت کنند.



تصمیم استیونز در شرایطی اتخاذ شد که قرار بود او در برنامه‌ای مشترک با عبدل السید و شماری از چهره‌های دموکرات شرکت کند.



با این حال، کارزار انتخاباتی السید روز جمعه از استیونز خواست در این برنامه حضور پیدا نکند تا اختلافات داخلی به موضوع اصلی رقابت انتخاباتی تبدیل نشود.



در نهایت، استیونز نه‌تنها در این برنامه شرکت نکرد، بلکه حمایت خود را از رقیب جمهوری‌خواه السید اعلام کرد.



این اتفاق با واکنش منفی شماری از رهبران و چهره‌های ارشد دموکرات مواجه شد. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، اقدام استیونز را خیانت توصیف کرد و دیگر مقام‌های حزبی نیز بر حمایت از نامزد رسمی دموکرات‌ها تأکید کردند.





ریشه اختلافات؛ از رقابت درون‌حزبی تا مسئله اسرائیل

با این حال، اختلافات میان استیونز و السید به روزهای اخیر محدود نمی‌شود و ریشه آن را باید در رقابت مقدماتی حزب دموکرات و تفاوت دیدگاه‌های این دو سیاستمدار جست‌وجو کرد.



استیونز که در انتخابات مقدماتی ماه اوت از السید شکست خورده بود، پس از پایان رقابت اعلام کرده بود از نامزد نهایی حزب حمایت خواهد کرد؛ اما تنش‌ها در ادامه کارزار انتخاباتی افزایش یافت.



یکی از محورهای اصلی اختلاف، مواضع دو طرف درباره اسرائیل و تحولات خاورمیانه بوده است. السید از منتقدان حمایت‌های آمریکا از اسرائیل به شمار می‌رود و مواضع حامی فلسطین او در جریان رقابت‌های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است.



در مقابل، استیونز از حامیان اسرائیل محسوب می‌شود و نسبت به برخی اظهارات و تبلیغات انتخاباتی مرتبط با این موضوع انتقاد داشته است.



اختلافات زمانی شدت گرفت که یک آگهی تبلیغاتی، هزینه‌های بالای زندگی در میشیگان را به کمک‌های مالی آمریکا به اسرائیل مرتبط کرد.



السید محتوای این تبلیغ را تأیید نکرد و از آن انتقاد کرد، اما استیونز خواستار محکومیت صریح آن و عذرخواهی السید شد. این اختلافات در نهایت به کنار گذاشته شدن استیونز از برنامه مشترک انتخاباتی انجامید.



در این میان، جیسون ترکیش، نامزد استیونز، نیز پیش‌تر حمایت خود را از مایک راجرز اعلام کرده بود و مواضع انتقادی علیه السید داشت.





تقابل ترامپ و السید در حساس‌ترین رقابت انتخاباتی

در سوی دیگر، انتخابات سنای میشیگان به عرصه‌ای برای تقابل سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و عبدل السید تبدیل شده است.



ترامپ که از مایک راجرز حمایت می‌کند، در جریان فعالیت‌های انتخاباتی خود به‌شدت از السید انتقاد کرده و حتی در یکی از سخنرانی‌های اخیرش با استفاده از تعابیر تند، او را هدف حمله قرار داده است.



ترامپ همچنین از حمایت استیونز از نامزد جمهوری‌خواه استقبال کرده و او را به دلیل این تصمیم مورد تمجید قرار داده است.



در مقابل، السید تلاش کرده است توجه افکار عمومی را از اختلافات حزبی به موضوعات اقتصادی، هزینه‌های زندگی و مسائل معیشتی شهروندان میشیگان معطوف کند.



السید در واکنش به حمایت استیونز از راجرز نیز اعلام کرده که تمرکز اصلی او بر مطالبات رأی‌دهندگان است، نه اختلافات سیاسی با نماینده دموکرات.



او همچنین تأکید کرده است کسانی که مخالف سیاست‌های ترامپ و رویکردهای حزب جمهوری‌خواه هستند، باید مواضع نامزدهای این حزب را در انتخابات مدنظر قرار دهند.



اهمیت این رقابت از آن جهت است که کرسی سنای میشیگان می‌تواند در تعیین موازنه قدرت در کنگره آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.



باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، نیز برای حمایت از نامزدهای دموکرات در این ایالت وارد میدان شده است؛ موضوعی که در کنار حمایت ترامپ از راجرز، نشان‌دهنده اهمیت ملی این رقابت است.



اکنون در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا انتخابات فردای کنگره آمریکا در سوم نوامبر، دموکرات‌ها علاوه بر رقابت با جمهوری‌خواهان، باید با پیامدهای اختلافات داخلی خود نیز مقابله کنند.