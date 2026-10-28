یکی برای همه بازارها؛ دسترسی به نفت، نقره و مس دیجیتال در نوبیتکس

به گزارش تابناک؛ با لیست شدن نفت دیجیتال (USOON)، نقره دیجیتال (SLVon) و مس دیجیتال (COPXon)، کاربران نوبیتکس می‌توانند از این پس به این دارایی‌ها در بازارهای تومانی و تتری دسترسی داشته باشند.

در سال‌های اخیر، دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر بازارهایی مانند فلزات گران‌بها، فلزات صنعتی و منابع انرژی، بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند و به گزینه‌ای برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. عرضه این دارایی‌ها در بسترهای دیجیتال، دسترسی به بازارهایی را که پیش از این بیشتر از مسیرهای سنتی ممکن بود، ساده‌تر کرده است.

در این میان، نفت دیجیتال (USOON) به‌عنوان دارایی مبتنی بر یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بازارهای انرژی جهان، این امکان را فراهم می‌کند تا کاربران بدون ورود به بازارهای سنتی و پیچیده، از فرصت‌های این بازار استفاده کنند. بازار نفت به‌دلیل تأثیرپذیری از عوامل کلان اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک و عرضه و تقاضای جهانی، همواره یکی از پویاترین و اثرگذارترین بازارهای جهان به شمار می‌رود.

در سوی دیگر، نقره دیجیتال (SLVon) نیز به‌عنوان یک دارایی دیجیتال مبتنی بر یکی از شناخته‌شده‌ترین فلزات گران‌بها، گزینه دیگری را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. نقره در کنار طلا، سال‌هاست در سبد سرمایه‌گذاری بسیاری از سرمایه‌گذاران جایگاه دارد و اکنون در قالبی دیجیتال، امکان دسترسی ساده‌تر به این دارایی را برای کاربران فراهم کرده است.

مس دیجیتال (COPXon) نیز امکان دسترسی به یکی از مهم‌ترین فلزات صنعتی جهان را در قالب دیجیتال فراهم می‌کند. مس به‌دلیل کاربرد گسترده در صنایع مختلف، از زیرساخت و الکترونیک تا انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی، جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی دارد. اضافه شدن این دارایی به نوبیتکس، گزینه دیگری را برای کاربرانی فراهم می‌کند که به دنبال تنوع بیشتر در ترکیب دارایی‌های خود هستند.

عرضه دارایی‌هایی مانند طلا، نفت، نقره و مس در قالب دیجیتال، شکل تازه‌ای از دسترسی به این بازارها را فراهم کرده است. امکان معامله شبانه‌روزی، خرید و فروش سریع و بی‌نیازی از نگهداری فیزیکی، از جمله ویژگی‌هایی است که استفاده از این دارایی‌ها را ساده‌تر کرده و باعث شده بیش از پیش مورد توجه کاربران قرار بگیرند.

افزوده شدن همزمان این سه دارایی را می‌توان گامی در جهت افزایش تنوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری در نوبیتکس و پاسخ به نیاز کاربران برای دسترسی به دارایی‌های متنوع‌تر دانست. پیش از این نیز دارایی‌های مبتنی بر طلا به نوبیتکس اضافه شده بودند و نفت، نقره و مس در ادامه همین مسیر قرار می‌گیرند؛ مسیری که جایگاه نوبیتکس را به‌عنوان یک پلتفرم جامع مدیریت دارایی دیجیتال تقویت می‌کند و امکان دسترسی به گزینه‌های متنوع‌تری برای سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد دارایی را در یک بستر واحد فراهم می‌سازد.

در فرآیند افزودن دارایی‌های جدید در نوبیتکس، معیارهایی مانند کیفیت زیرساخت، سطح نقدشوندگی و الزامات امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر دارایی پس از اطمینان از فراهم بودن شرایط معاملاتی مناسب، به بازارها افزوده می‌شود.

کاربران برای خرید و فروش این دارایی‌ها می‌توانند به وب‌سایت نوبیتکس مراجعه کنند.