نهمین «فدرال افکت» نوبیتکس؛ یک نرخ برای همه بازارها

به گزارش تابناک؛ تصمیم تازه فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره، بار دیگر در کانون توجه بازارهای مالی قرار گرفته است. روز چهارشنبه ۶ آبان، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو تصمیم تازه خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند؛ نشستی که در شرایط پرنوسان فعلی بازارها، اهمیت آن تنها به عدد نهایی نرخ بهره محدود نمی‌شود و می‌تواند نشانه‌های تازه‌ای از مسیر سیاست پولی آمریکا ارائه دهد.

در آستانه این نشست، توجه بازارها تنها به نتیجه نهایی درباره نرخ بهره معطوف نیست. بخش مهم‌تر، سیگنال‌هایی است که فدرال رزرو درباره ادامه مسیر سیاست پولی ارائه می‌کند. سخنان کوین وارش درباره تورم، وضعیت اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز تصمیم‌های آینده می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد و بر جهت حرکت بازارهای مختلف اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، نوبیتکس برای نهمین بار رویداد زنده «فدرال افکت» را برگزار می‌کند؛ برنامه‌ای که این بار با محور «یک نرخ برای همه بازارها» به بررسی اثر تصمیم فدرال رزرو بر بازارهای مختلف می‌پردازد. این رویداد علاوه بر پوشش زنده اعلام نرخ بهره، سخنرانی رئیس فدرال رزرو را با ترجمه هم‌زمان فارسی پخش می‌کند و واکنش بازارها را هم‌زمان با انتشار خبر بررسی خواهد کرد.

در نهمین «فدرال افکت»، حسین میرزایی، همایون دارابی، مهدی حق‌با‌علی، مرتضی کاظمی، علی رضاپور و کوثر ایزک شیریان مهم‌ترین تحولات اقتصاد آمریکا و بازارهای مالی را بررسی خواهند کرد. تحلیل‌گران برنامه تلاش می‌کنند نشان دهند که تصمیم فدرال رزرو و سیگنال‌های این نهاد درباره آینده سیاست پولی چگونه می‌تواند بر بازارهایی مانند طلا، بیت‌کوین، رمزارزها و سهام اثر بگذارد.

در این برنامه، تحلیل‌گران علاوه بر خود تصمیم نرخ بهره، لحن بیانیه فدرال رزرو و سخنان کوین وارش را نیز بررسی خواهند کرد. پرسش مهم این است که فدرال رزرو چه تصویری از تورم، اقتصاد آمریکا و مسیر تصمیم‌های آینده خود ارائه می‌دهد و این پیام‌ها چه برداشتی در میان بازارها ایجاد می‌کنند.

«فدرال افکت» همچنین واکنش بازارهای مختلف را به‌صورت زنده دنبال می‌کند. تحلیل‌گران حاضر در برنامه بررسی خواهند کرد که تصمیم فدرال رزرو و سخنان رئیس این نهاد چگونه می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد و بر مسیر کوتاه‌مدت طلا، بیت‌کوین و سایر دارایی‌ها اثر بگذارد.

نهمین رویداد «فدرال افکت» چهارشنبه ۶ آبان، ساعت ۲۱ به وقت تهران آغاز می‌شود. فدرال رزرو رأس ساعت ۲۱:۳۰ تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام می‌کند و سخنرانی کوین وارش نیز از ساعت ۲۲ آغاز خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را به‌صورت زنده از صفحه آپارات نوبیتکس دنبال کنند.

نوبیتکس با برگزاری مستمر «فدرال افکت» تلاش می‌کند بستری برای تحلیل قابل‌فهم‌تر رویدادهای اقتصاد کلان و اثر آن‌ها بر بازارهای مالی فراهم کند؛ بستری که در آن خبر، ترجمه هم‌زمان و تحلیل تخصصی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا مخاطبان بتوانند تصویر دقیق‌تری از تحولات بازار داشته باشند.

محتوای این برنامه صرفا جنبه تحلیلی و آموزشی دارد و به‌معنای توصیه مستقیم برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست.