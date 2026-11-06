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تابناک
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نفت دوباره در رالی صعود

قیمت نفت پس از انتشار وضعیت بد ذخایر نفتی جهان به ۱۰۰ دلار رسید.

کد خبر: 4200110تاریخ انتشار: 399 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ قیمت نفت دقایقی پیش از ۹۹ دلار گذشت و ۳ رقمی شد.

افزایش قیمت نفت پس از انتشار گزارش وضعیت ذخایر نفت جهان و به‌ویژه آمریکا رقم خورد. هم‌اکنون این ذخایر در کف تاریخی پس از جنگ روسیه و اوکراین قرار دارند.

نفت پیش از این تا ۹۴ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافته بود.

هم‌اکنون در بازارهای آتی هر بشکه نفت برنت ۱۰۰ و هر بشکه نفت WTI معادل ۹۱.۶ دلار معامله می‌شود.


منبع: فارس

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