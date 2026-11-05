به گزارش تابناک؛ کالابرگ گروه اول مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ (سرپرستان خانوار)، خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و همچنین نیرو‌های مسلح شارژ می‌شود.

این مبلغ از دی ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان، به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.

اعتبار کمک معیشت دولت یک ماهه بوده و شارژ آبان ماه تا آذر ماه، امکان خرید دارد.

گفتنی است، شارژ مهر ماه تا پایان آبان ماه اعتبار داشته و خانوار‌هایی که هنوز موفق به خرید اقلام نشده‌اند، می‌توانند طی روز‌های باقی مانده اقدام به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ کنند که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات می‌شود.