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تابناک
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شارژ کالابرگ مرحله جدید برای این گروه‌ها از فردا

بنا بر زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ مرحله جدید برای گروه اول مشمولان شارژ می‌شود.

کد خبر: 100000687تاریخ انتشار: 5634 بازدید۴

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به گزارش تابناک؛ کالابرگ گروه اول مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ (سرپرستان خانوار)، خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و همچنین نیرو‌های مسلح شارژ می‌شود.

این مبلغ از دی ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان، به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.

اعتبار کمک معیشت دولت یک ماهه بوده و شارژ آبان ماه تا آذر ماه، امکان خرید دارد.

گفتنی است، شارژ مهر ماه تا پایان آبان ماه اعتبار داشته و خانوار‌هایی که هنوز موفق به خرید اقلام نشده‌اند، می‌توانند طی روز‌های باقی مانده اقدام به خرید اقلام جدول طرح کالابرگ کنند که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات می‌شود.

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برچسب ها

شارژکالابرگوزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۲:۰۸

بیشتر جاها از پول ۳۰میلبارد دلار نفتی حرف هست ولی برای مردم ایران سهمشان ۵دلار

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۲:۰۰

قرا بود به بقیه هم پیامک بزنید برای 500تومن چرا برای دهک 2پیامک نیومده

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۰:۴۹

تا کی گدا پروری
قیمت ها را کم کنید

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۲:۳۲

قیمت که کم نمیشه میشه ثابت نگه داشت اونم با عرضه زیاد ایا توان عرضه هست الن تقاضا بیشتر از عرضه شده نتیجش گرانی -باید حرص نزد 4تا خونه 4تاماشین 4تا یخچال پر لازم نیست در شرایط جنگی مواد غذایی به اندازه خرید بشه بگو بی کاری و تولید را رونق بدهید بهتره که کسی حد اقل کار داشته باشه شرمنده زن وبچه نباشه

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