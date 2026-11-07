سقف درآمد برای دریافت کالابرگ چقدر است؟

این طرح دو گروه را دربرمی گیرد؛ اقشار آسیب‌پذیر، مددجویان و افراد پشت‌نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، معلولین کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل، و افراد فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی.

به گزارش تابناک؛ معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار از تصویب معیارهای جدید برای استطاعت‌سنجی خانوارها و افزایش اعتبارات کالابرگ توسط دولت خبر داد.



یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار گفت: دولت معیار‌های جدیدی را برای استطاعت‌سنجی خانوار‌ها و افزایش اعتبارات کالابرگ تصویب کرده است که به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.



وی افزود: این طرح حمایتی دو گروه اصلی ذی‌نفعان را دربرمی گیرد که شامل اقشار آسیب‌پذیر، مددجویان و افراد پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، معلولین کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل، و افراد فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی می‌باشد.



به گفته وی سقف درآمدی خانوار‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان برای خانوار‌های یک تا ۳ نفره، ۲۷ میلیون تومان برای خانوار ۴ نفره، و افزایش ۷ میلیون تومانی به ازای هر عضو اضافه در خانوار تعیین شده است.



اندایش گفت: بر اساس این تصویب‌نامه، فرایند سنجش استطاعت مالی از طریق پایش مجموع درآمد، تراکنش‌های بانکی و میزان خرید‌های خانوار، در کنار مالکیت خودرو و املاک انجام می‌گیرد تا حمایت‌های یارانه‌ای مستقیماً به هدف برسد.





سرپرستان خانواری که به حذف کالابرگشان معترض هستند چه کنند؟



معاون وزیر رفاه گفت: فرایند ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر برای سرپرستان خانواری که دو رقم پایانی کد ملی آنها ۰، یک یا ۲ است و اعتبار کالابرگ آنان در آبان‌ماه شارژ نشده، رسماً از امروز به مدت ۱۰ روز آغاز شد.



وی افزود: تعیین تکلیف سایر کد‌های ملی ۳ تا ۹ هنوز نهایی نشده و بازه زمانی پیگیری آنها از ۲۵ آبان به بعد خواهد بود؛ از این رو برای جلوگیری از اختلال و بار ترافیکی سامانه، سایر متقاضیان باید تا موعد مقرر از هرگونه اقدام خودداری نمایند.



متقاضیان مشمولِ فاز اول صرفاً باید از طریق سامانه رسمی حمایت یا بازو‌های اختصاصی کالابرگ در پیام‌رسان‌های داخلی «بله» و «روبیکا» درخواست خود را ثبت کنند و هیچ‌گونه مراجعه حضوری به ادارات پذیرفته نخواهد شد.



معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار گفت: همچنین مسئولان بار دیگر تأکید کردند که هیچ پیامکی حاوی لینک جهت پیگیری یارانه ارسال نمی‌شود و پیامک‌های حاوی لینک کاملاً کلاه‌برداری است.



معاون رفاه وزارت تعاون اعلام کرد، در فاز اول کالابرگ یک میلیون خانوار حذف می‌شود.





وی افزود: خانوار‌هایی که متوجه شده‌اند اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده است، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از طریق تلفن همراه سرپرست خانوار، موجودی کالابرگ خود را بررسی کنند.اگر مشخص شد که اعتبار کالابرگ آنها واریز نشده، می‌توانند از همان طریق یک کد ۱۲ رقمی برای ورود به سامانه حمایت دریافت کنند. تنها مرجع ثبت درخواست بررسی مجدد، سامانه حمایت است.



به گفته اندایش سپس وارد سامانه حمایت شوند و با استفاده از کد ملی و کد ۱۲ رقمی، درخواست خود را ثبت کنند. در صورتی که اعتراض خانوار تأیید شود، امکان بازگشت مجدد آن به فهرست مشمولان کالابرگ وجود دارد. در غیر این صورت، نتیجه بررسی و دلیل تأییدنشدن درخواست در سامانه اعلام می‌شود.

منبع: میزان