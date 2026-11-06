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کالابرگ این خانوارها شارژ‌شد

کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲، همچنین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نیروهای مسلح امروز شارژ‌شد.

کد خبر: 4200114تاریخ انتشار: 2169 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ اعتبار مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوار دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و نیروهای مسلح، امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ شارژ ‌شد.

بنا بر زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ گروه اول مشمولان طرح کمک معیشتی دولت برای دارندگان رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ (سرپرستان خانوار)، خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و همچنین نیرو‌های مسلح از پانزدهم هر ماه شارژ می‌شود.

دو دسته بعدی به ترتیب در بیست و پنجم هر ماه و پنجم ماه بعدی شارژ می شود.

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برچسب ها

کالابرگوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیکالابرگ الکترونیکدولت چهاردهمشارژ کالابرگ

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