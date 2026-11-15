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واکنش به ادعای رهگیری پهپادهای یمن بر فراز مکه و مدینه

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادعای سعودی‌ها در مورد رهگیری ۲ پهپاد بر فراز مکه و مدینه را دروغ و ساختگی خواند.

کد خبر: 4202113تاریخ انتشار: 138 بازدید

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن
به گزارش تابناک، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن رد ادعای سعودی‌ها درباره رهگیری ۲ پهپاد یمنی بر فراز مکه و مدینه، آن را دروغ و ساختگی توصیف کرد.

وی تأکید کرد عملیات نیروهای یمنی صرفا تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد.

سریع در ادامه، از استفاده ابزاری عربستان از مقدسات اسلامی برای پوشاندن شکست‌های میدانی انتقاد کرد و از ریاض خواست شکست خود در میدان نبرد را بپذیرد و مقدسات اسلامی را وارد منازعات نظامی نکند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه از انجام ۷۵ حمله هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه پنج استان این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد که شمار کل حملات ثبت‌شده از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۵۰۹۵ مورد رسیده است.

سریع اعلام کرد که استان‌های صعده، تعز، لحج، الجوف و مأرب هدف حملات اخیر قرار گرفته‌اند و جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده بودند، در این حملات مشارکت داشته‌اند و حملات موشکی نیز از منطقه نجران انجام شده است.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

عربستانیمنحملهمدینهریاضمکهتاسیسات نفتیآرامکوحمله پهپادی

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