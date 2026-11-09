سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو زن متهم به سرقت طلا با توسل به ضرب‌وشتم یک شهروند در محدوده باغ‌فیض تهران خبر داد.

به گزارش تابناک، سرهنگ محمد افشار در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض و اعلام سرقت طلاهایش، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گفته وی، شاکی اعلام کرد دو زن به او حمله کرده و پس از ضرب‌وشتم، گوشواره و دستبند طلایش را سرقت کرده و از محل گریخته‌اند.

شناسایی و دستگیری متهمان

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، مشخصات ظاهری متهمان را شناسایی کردند و پس از اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، هر دو زن را در عملیاتی دستگیر کردند.

افشار خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به کلانتری منتقل شدند و پرونده برای انجام تحقیقات تخصصی، شناسایی سایر مالباختگان و بررسی جرائم احتمالی دیگر به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان