یک مکمل غذایی رایج برای کاهش فشار خون در عرض ۳ ماه

به گزارش تابناک؛ مطالعه‌ای جدید نشان داده است که مصرف روزانه مکمل‌های امگا-۳ می‌تواند باعث کاهش فشار خون و کم شدن التهاب در بدن شود؛ نتایجی که احتمالاً ظرف سه ماه حاصل می‌شوند.

با این حال، پژوهشگران خاطرنشان کردند که این یافته‌ها نیازمند تحقیقات بیشتری در این زمینه هستند.

جزئیات مطالعه

در این مطالعه، مردان و زنان ۲۱ تا ۷۰ ساله که دارای فشار خون بالا و سطح غیرطبیعی کلسترول بودند، شرکت داشتند. به شرکت‌کنندگان روزانه دو قرص ۱۰۰۰ میلی‌گرمی از یک مکمل با خلوص بالا و درجه دارویی داده شد.

پس از سه ماه، فشار خون سیستولیک (عدد بالا) در طول روز ۶.۵ میلی‌متر جیوه و در طول شب ۵.۵ میلی‌متر جیوه کاهش یافت. برای مقایسه، دارو‌های دسته «استاتین» معمولاً در همین بازه زمانی، فشار خون سیستولیک را حدود ۶ میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهند.

به گفته پژوهشگران در مرکز پزشکی «سانتا ماریا دِ لا سالود» (Santa Maria de la Salud) در بوئنوس آیرس، این مکمل‌ها تأثیری بر سطح کلسترول نشان ندادند.

امگا-۳

امگا-۳ نوعی چربی غیراشباع «سالم» است که بدن قادر به تولید آن به تنهایی نیست. سه نوع اصلی از آن وجود دارد: EPA ، DHA و ALA. انواع EPA و DHA عمدتاً در ماهی و جلبک‌ها یافت می‌شوند، در حالی که ALA در منابع گیاهی مانند بذر کتان، دانه چیا و گردو وجود دارد.

پیش از این ثابت شده است که EPA و DHA به حفظ فشار خون سالم، عملکرد قلب و سطح چربی‌های خون کمک می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که این مواد ممکن است از طریق شل کردن و گشاد کردن رگ‌های خونی و همچنین کاهش التهاب در سراسر بدن، باعث پایین آمدن فشار خون شوند. میزان مصرف توصیه‌شده

مقامات بهداشتی توصیه می‌کنند که بزرگسالان روزانه حدود ۴۵۰ میلی‌گرم EPA و DHA (مجموعاً) دریافت کنند؛ هدفی که با مصرف منظم ماهی‌های چرب قابل دستیابی است.

اما باردول (Emma Bardwell) ، متخصص تغذیه، می‌گوید: «اگر به‌طور منظم ماهی چرب می‌خورید و رژیم غذایی متنوعی دارید، احتمالاً نیازی به مصرف روزانه مکمل ندارید. اما اگر به ندرت ماهی می‌خورید یا اصلاً ماهی مصرف نمی‌کنید، و یا اگر از رژیم غذایی گیاهخواری پیروی می‌کنید، استفاده از مکمل امگا-۳ حاوی EPA و DHA می‌تواند گزینه مناسبی باشد. این موضوع به‌ویژه در دوران بارداری و شیردهی اهمیت دارد، زیرا DHA نقش حیاتی در تکامل مغز و چشم‌های نوزاد ایفا می‌کند.» آیا در دوران یائسگی مفید است؟

به گفته باردول، امگا-۳ ممکن است در دوران گذار به یائسگی و خودِ دوران یائسگی اهمیت داشته باشد، زیرا به کاهش تری‌گلیسیرید‌ها کمک می‌کند. او توضیح می‌دهد: «با کاهش سطح استروژن، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی در زنان افزایش می‌یابد. EPA و DHA می‌توانند به کاهش تری‌گلیسیرید‌ها کمک کنند؛ هرچند دوز‌های درمانیِ مورد نیاز، به‌مراتب بیشتر از مقادیر موجود در مکمل‌های استاندارد است. همچنین توجهاتی به مزایای احتمالی امگا-۳ برای خلق‌وخو، عملکرد شناختی و سلامت مفاصل وجود دارد؛ با این حال، نتایج تحقیقات هنوز قطعی نیست و شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه امگا-۳ باعث درمان گرگرفتگی یا پیشگیری از زوال عقل (دمانس) می‌شود، در دست نیست.»

هشدار‌های مهم

مصرف بیشترِ امگا-۳ لزوماً به معنای بهره‌مندی از مزایای بیشتر نیست. مطالعات پیشین نشان داده‌اند که برخی مکمل‌ها با دوز بالا ممکن است خطر ابتلا به «فیبریلاسیون دهلیزی» — نوعی اختلال شایع در ریتم قلب — را افزایش دهند. علاوه بر این، امگا-۳ می‌تواند با برخی دارو‌ها تداخل داشته باشد؛ بنابراین، مصرف دوز‌های بالا همیشه بی‌خطر نیست. مکمل‌ها ممکن است تا حدی به کاهش فشار خون کمک کنند، اما جایگزینی برای درمان‌های پزشکی یا مشورت با پزشک محسوب نمی‌شوند. دوز مناسب به رژیم غذایی و وضعیت سلامت هر فرد بستگی دارد و برای تأیید مزایا و خطرات بلندمدت آن، به تحقیقات بیشتری نیاز است.

منبع: دیلی میل