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بازداشت کارمند شهرداری گیان به اتهام اختلاس

دادستان نهاوند از بازداشت یکی از کارکنان شهرداری گیان به اتهام اختلاس، در ادامه اقدامات مشترک دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شهرستان نهاوند برای مبارزه با فساد اداری و مالی خبر داد.

کد خبر: 4200597تاریخ انتشار: 189 بازدید۰

به گزارش تابناک؛ عرفان رضایی، دادستان نهاوند اظهار داشت: در ادامه اقدامات مشترک دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شهرستان و در راستای مبارزه با فساد اداری و مالی، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال، یکی از کارکنان شهرداری گیان به دستور قضایی بازداشت شد.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با فساد افزود: موضع ما روشن است؛ در مسیر مبارزه با فساد، دفاع از حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال، با هیچ شخصی در هر سمت و جایگاهی مماشات نخواهیم کرد و این مسیر را با قاطعیت ادامه می‌دهیم.

دادستان نهاوند خاطرنشان کرد: با استعانت از خداوند متعال و عنایت امام زمان (عج) ، اقدامات دستگاه قضایی شهرستان ذیل مدیریت ارشد استان در برخورد با مفاسد اداری و مالی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اموال عمومی ادامه خواهد داشت.

منبع: فارس

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اختلاسدادستانکارمند شهرداریگیان

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