کشف ۲۸۷ خودرو احتکارشده BYD در رشت





به گفته وی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی کارشناسان اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره اماکن، پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در جریان بازرسی از انبار، ۲۸۷ دستگاه خودروی BYD را شناسایی کردند.





فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه خودروهای کشف‌شده بدون اطلاع‌رسانی و ثبت در سامانه جامع انبارها نگهداری می‌شدند، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد این خودروها با هدف افزایش قیمت و ایجاد اخلال در بازار، به‌صورت غیرقانونی دپو شده‌اند.





حسن‌پور ارزش خودروهای کشف‌شده را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و انبار مورد نظر با دستور مقام قضایی پلمب شده است.

به گزارش تابناک، سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان گیلان امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره دپو و احتکار خودرو در یکی از انبارهای شهرک صنعتی رشت، بررسی موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.وی با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان نظام اقتصادی و احتکارکنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.