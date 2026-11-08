1704بازدید۰
کشف ۲۸۷ خودرو احتکارشده BYD در رشت
پلیس گیلان از کشف ۲۸۷ خودروی BYD به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در انباری غیرمجاز خبر داد.
به گزارش تابناک، سردار حسین حسنپور فرمانده انتظامی استان گیلان امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی درباره دپو و احتکار خودرو در یکی از انبارهای شهرک صنعتی رشت، بررسی موضوع بهطور ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
به گفته وی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی کارشناسان ادارهکل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره اماکن، پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در جریان بازرسی از انبار، ۲۸۷ دستگاه خودروی BYD را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه خودروهای کشفشده بدون اطلاعرسانی و ثبت در سامانه جامع انبارها نگهداری میشدند، تصریح کرد: بررسیها نشان داد این خودروها با هدف افزایش قیمت و ایجاد اخلال در بازار، بهصورت غیرقانونی دپو شدهاند.
حسنپور ارزش خودروهای کشفشده را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و انبار مورد نظر با دستور مقام قضایی پلمب شده است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با مخلان نظام اقتصادی و احتکارکنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.