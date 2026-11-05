گروه استان‌ها - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قروه با تأیید مشکلات ناشی از تردد بی‌ضابطه خودروهای معدنی در محور دیرکلو، از آغاز عملیات بازسازی این مسیر در قالب تفاهم‌نامه با سازمان ایمیدرو خبر داد و خواستار نظارت جدی دستگاه‌های مسئول بر تناژ کامیون‌ها شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، پس از انتشار گزارش میدانی تابناک از وضعیت بحرانی جاده‌های روستایی منتهی به معادن پوکه در شهرستان قروه و انعکاس گلایه‌های مردم از تردد کامیون‌های سنگین و حمل بارهای بیش از ظرفیت(برای مشاهده گزارش اینجا کلیک کنید)، این‌بار رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان قروه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک به این مطالبات پاسخ داد.





«وریا محمدی» با اشاره به اینکه تردد بی‌ضابطه ادوات معدنی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه حمل‌ونقل شهرستان قروه است، اظهار کرد: متأسفانه این وضعیت علاوه بر تضییع حقوق دولتی، مشکلات و تبعات متعددی در حوزه ایمنی حمل‌ونقل و زندگی مردم روستاهای منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به محور سریش‌آباد به دیرکلو افزود: این مسیر به طول حدود ۲۱ کیلومتر، محل تردد اهالی چهار روستای بخش سریش‌آباد است و حدود پنج معدن پوکه در این محور فعالیت دارند که بر اساس مشاهدات میدانی، سالانه نزدیک به یک میلیون تن بار در این مسیر جابه‌جا می‌شود.

رئیس اداره راهداری قروه با تأیید نقش اضافه‌تناژ کامیون‌ها در تخریب زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی آسیب به راه‌ها، حمل بار بیش از ظرفیت مجاز به‌ویژه توسط کامیون‌های دو و سه‌محور است و مستندات فنی نیز میزان تأثیر این خودروها بر تخریب جاده‌ها را مشخص کرده است.

محمدی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت معادن خاطرنشان کرد: صدور بارنامه برای ناوگان حمل‌ونقل، رعایت تناژ و ابعاد مجاز، سلامت فنی خودروها و نظارت بر ایمنی تردد، از جمله الزاماتی است که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

بازسازی جاده دیرکلو در سه فاز؛ آغاز عملیات طی روزهای آینده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌وگو، اعلام خبر تأمین اعتبار و تعیین تکلیف بازسازی محور دیرکلو بود.

محمدی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سال گذشته و برگزاری دست‌کم هفت جلسه در تهران برای تأمین اعتبار این مسیر گفت: با پیگیری مسئولان و همراهی سازمان ایمیدرو، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده که بر اساس آن، نیمی از اعتبار پروژه را سازمان ایمیدرو و نیمی دیگر را سازمان راهداری تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: این پروژه در سه فاز تعریف شده و برای فاز نخست، دو پیمانکار مشخص شده‌اند و مراحل پیمان‌سپاری انجام شده است؛ بنابراین انتظار داریم پیمانکاران طی چند روز آینده عملیات اجرایی را آغاز کنند.

رئیس راهداری قروه با اشاره به شدت خرابی‌های این محور تأکید کرد: میزان آسیب به حدی است که بخش عمده‌ای از مسیر باید به‌طور کامل تخریب و مجدداً احداث شود.

وی افزود: این پروژه مطالبه مهم روستاهای زرین‌آباد، اللهیاری، قره‌بلاغ و دیرکلو بوده که خوشبختانه پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته به مرحله اجرا رسیده است.

بازسازی جاده کافی نیست؛ نظارت بر معادن باید جدی شود

محمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه صرف بازسازی جاده نمی‌تواند مشکل مردم را برای همیشه حل کند، اظهار کرد: اگر ساماندهی تردد خودروهای معدنی و نظارت بر ورود و خروج معادن به‌صورت جدی انجام نشود، مجدداً شاهد تخریب زیرساخت‌های جاده‌ای خواهیم بود.

وی وزارت صمت، پلیس و نیروی انتظامی و همچنین دستگاه قضایی را از مجموعه‌های مؤثر در کنترل این وضعیت دانست و خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از اضافه‌تناژ و ترددهای غیرمجاز شد.

رئیس اداره راهداری قروه همچنین از پیگیری مطالبه خسارت یک‌درصدی معادن خبر داد و گفت: این اداره در سال گذشته با برآورد خسارات ناشی از تردد معادن در سایر مسیرهای شهرستان، مکاتباتی به ارزش ۵۱۴ میلیارد تومان انجام داده و خواستار وصول این مطالبات شده است.

وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف این موضوع به شورای معادن استان واگذار شده است، از پیگیری آن در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مطالبه در شورای معادن مطرح و تعیین تکلیف شود.

مطالبه مردم همچنان پابرجاست؛ مسئولان دیگر چه اقدامی خواهند کرد؟

اظهارات رئیس راهداری قروه نشان می‌دهد که تخریب جاده‌های روستایی بر اثر تردد بی‌ضابطه خودروهای معدنی، موضوعی شناخته‌شده برای دستگاه‌های اجرایی است و حتی مسئولان راهداری نیز بر ضرورت برخورد با اضافه‌تناژ و ساماندهی فعالیت معادن تأکید دارند.

با این حال، یک مطالبه اساسی همچنان باقی است؛ چه نهادی قرار است به‌صورت مستمر بر تناژ کامیون‌ها نظارت کند؟ چرا با وجود اطلاع از این تخلفات، همچنان مردم باید هزینه خرابی جاده‌ها، افزایش کرایه حمل‌ونقل، آسیب خودروها و حتی دشواری دسترسی به خدمات درمانی را تحمل کنند؟

خبرگزاری تابناک کردستان ضمن قدردانی از پاسخگویی رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان قروه، این مطالبه را از فرماندار، دادستان و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز پیگیری خواهد کرد تا مشخص شود سهم و مسئولیت هر دستگاه در جلوگیری از تکرار این خسارت‌ها چیست.

بازسازی جاده دیرکلو یک گام امیدوارکننده است، اما مردم فقط جاده آسفالت‌شده نمی‌خواهند؛ آنها نظارت دائمی، برخورد با متخلفان و تضمین حفظ زیرساخت‌ها را مطالبه می‌کنند.

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