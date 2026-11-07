جاده چالوس و و آزادراه تهران-شمال مسدود شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۶ روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در مسیر رفت و برگشت خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سردار سیاوش محبی با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش شدید باران و برف اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و ضرورت ایمن‌سازی مسیر، جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۶: ۰۰ در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال مسدود خواهند شد.





وی افزود: این انسداد تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و پس از اطمینان از ایمن بودن مسیر و فراهم شدن شرایط مناسب برای تردد، محورها بازگشایی و موضوع به اطلاع مسافران خواهد رسید.





رئیس پلیس راه راهور فراجا از مسافران خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، از محورهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.





سردار محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور نیز گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های گلشهر و محمدشهر و آزادراه کرج–قزوین در محدوده شهرک صنعتی کاسپین سنگین است.





وی ادامه داد: در آزادراه تهران–ساوه محدوده رضی‌آباد نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است، اما تردد در محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.





رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای کشور بیان کرد: محورهای شمالی با بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مواجه هستند.





به گفته سردار محبی، بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، ایلام و اصفهان گزارش شده است.





رئیس پلیس راه از مسافران خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای کشور را بررسی کرده و با رعایت توصیه‌های ایمنی، مسیر مناسب را برای تردد انتخاب کنند.