جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال دوطرفه شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از بازگشایی دوطرفه جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۲۱ امشب خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۶۹
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جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال دوطرفه شد

به گزارش تابناک، سردار محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: با توجه به محدودیت تردد اعمال‌شده از ساعت ۱۶ امروز در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، پس از بررسی وضعیت ترافیکی و روان شدن بار ترافیک، از ساعت ۲۱ تردد در این ۲ محور به‌صورت دوطرفه برقرار شد و رانندگان می‌توانند در هر دو مسیر رفت و برگشت تردد کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین در محدوده شهرک جهان‌نما تا استاندارد و در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های پل کردان، کمالشهر، گلشهر و گرمدره سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در آزادراه تهران–ساوه در محدوده عوارضی تهران و محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین جریان دارد.

سردار محبی همچنین درباره وضعیت جوی محورهای کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های کردستان، همدان، مرکزی، کرمانشاه، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان بارش باران گزارش شده است.

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جاده چالوسپلیس راهفاز ۴ آزادراه تهران شمال
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