مادورو در زندان چه می کند؟

نیکلاس مادورو در زندان بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف خواندن انجیل و قرآن می‌کند و با روحانیون مختلفی، از جمله یک کشیش و یک خاخام، دیدار داشته است.

به گزارش تابناک؛ نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ربوده شده ونزوئلا، در حالی که در زندانی در بروکلین نیویورک در انتظار محاکمه به سر می‌برد، به مطالعه متون دینی روی آورده است.

طبق گزارش نیویورک تایمز، او بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف خواندن انجیل و قرآن می‌کند و با روحانیون مختلفی، از جمله یک کشیش و یک خاخام، دیدار داشته است.

همچنین گفته می‌شود که مادورو کاهش وزن چشمگیری داشته که بخشی از آن ناشی از کیفیت نامناسب غذای زندان است.

منبع: جماران



