واکنش جالب خبرنگار پاکستانی به وقوع سیلاب در ایران + عکس

یک خبرنگار پاکستانی به خبر وقوع سیلاب در ۱۹ استان ایران واکنش قابل تأملی نشان داد.



به گزارش تابناک، خبرنگار پاکستانی در واکنشی جالب و قابل تأمل به خبر وقوع سیلاب در ۱۹ استان ایران نوشت:



دقیقاً؛ از وقتی سامانه‌های مستقر در امارات منهدم شدند، شرایط جوی به‌کلی تغییر کرده است.