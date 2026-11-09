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واکنش جالب خبرنگار پاکستانی به وقوع سیلاب در ایران + عکس
یک خبرنگار پاکستانی به خبر وقوع سیلاب در ۱۹ استان ایران واکنش قابل تأملی نشان داد.
به گزارش تابناک، خبرنگار پاکستانی در واکنشی جالب و قابل تأمل به خبر وقوع سیلاب در ۱۹ استان ایران نوشت:
دقیقاً؛ از وقتی سامانههای مستقر در امارات منهدم شدند، شرایط جوی بهکلی تغییر کرده است.
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