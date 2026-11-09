توضیح درباره ویدئوی منتشر شده از ریزش جاده کندوان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه ریزش گزارش‌شده در حاشیه ایمن جاده کندوان رخ داده، گفت: خطری برای تردد خودروها ایجاد نکرده است.

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به گزارش تابناک، اسماعیل فولادی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران اظهار کرد: موضوع ریزش حاشیه ایمن جاده چالوس به اطلاع عوامل راهداری رسید و بلافاصله پس از دریافت گزارش، بررسی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ریزش در محدوده حاشیه ایمن جاده اتفاق افتاده و در حال حاضر اختلالی در تردد خودروها ایجاد نکرده است.

معاون راهداری مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل گفت: با حضور پیمانکار در صبح فردا، عملیات ترمیم و بازسازی محدوده آسیب‌دیده آغاز خواهد شد.

احتمال بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی

فولادی در ادامه با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان و تداوم بارندگی‌ها، بر ضرورت آمادگی رانندگان برای تردد در محورهای مواصلاتی به‌ویژه مسیرهای کوهستانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه احتمال بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان وجود دارد، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، شرایط جاده‌ها را مدنظر قرار دهند و تجهیزات زمستانی و ایمنی، به‌ویژه زنجیرچرخ، همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی و برخورداری از آمادگی و تجهیزات کافی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد.