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بارش شدید باران و آب گرفتگی خیابانها در کرج + عکس
بارش لحظه ای و پر حجم دقایقی پیش باران در کرج موجب آبگرفتگی و جاری شدن روان آب در معابر شهر شد.
به گزارش تابناک، بارش باران در شهر کرج سبب جاری شدن روانآب در برخی معابر و خیابانهای این شهر شد.
در پی این بارندگی، روانآبهای سطحی در بخشهایی از معابر کرج به جریان درآمد.
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نظرات بینندگان
حالا اشکش مونده.. جمعه و شنبه و یکشنبه باران حسابی در راه است...
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