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بارش شدید باران و آب گرفتگی خیابان‌ها در کرج + عکس

بارش لحظه ای و پر حجم دقایقی پیش باران در کرج موجب آبگرفتگی و جاری شدن روان آب در معابر شهر شد.

کد خبر: 100000242تاریخ انتشار: 7632 بازدید

آب گرفتگیبه گزارش تابناک، بارش باران در شهر کرج سبب جاری شدن روان‌آب در برخی معابر و خیابان‌های این شهر شد.

در پی این بارندگی، روان‌آب‌های سطحی در بخش‌هایی از معابر کرج به جریان درآمد.

آب گرفتگی

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برچسب ها

بارندگیکرجآب گرفتگیبارش شدید باران

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نظرات بینندگان

محمددد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۹:۰۱

حالا اشکش مونده.. جمعه و شنبه و یکشنبه باران حسابی در راه است...

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