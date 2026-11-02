بارش لحظه ای و پر حجم دقایقی پیش باران در کرج موجب آبگرفتگی و جاری شدن روان آب در معابر شهر شد.

به گزارش تابناک، بارش باران در شهر کرج سبب جاری شدن روان‌آب در برخی معابر و خیابان‌های این شهر شد.



در پی این بارندگی، روان‌آب‌های سطحی در بخش‌هایی از معابر کرج به جریان درآمد.