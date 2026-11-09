ریزش تتر به ۲۶۲ هزار تومان + جدول

به گزارش تابناک، بازار ارز در معاملات امروز با افزایش فشار فروش و کاهش قیمت‌ها مواجه شد. در بازار رمزارزها، قیمت تتر بر اساس نرخ اعلام‌شده به ۲۶۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید؛ سطحی که حدود ۲۶۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ فروش دلار آزاد در عصر امروز قرار دارد.در بازار ارز تهران نیز دلار که صبح امروز در محدوده ۲۶۶ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می‌شد، تا ساعت ۱۸ به ۲۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت. به این ترتیب، نرخ فروش دلار از صبح تاکنون حدود ۱۵۰۰ تومان افت کرده است.

آیا کاهش تتر به بازار دلار منتقل می‌شود؟

تتر به دلیل امکان معامله در تمام ساعات شبانه‌روز، یکی از بازارهایی است که تغییرات انتظارات ارزی می‌تواند در آن سریع‌تر منعکس شود. کاهش قیمت این رمزارز به محدوده‌ای پایین‌تر از دلار نقدی، ممکن است نشان‌دهنده انتظار بخشی از معامله‌گران برای افت بیشتر نرخ ارز باشد.در صورتی که فشار فروش در بازار تتر ادامه پیدا کند و تقاضای جدیدی در بازار دلار شکل نگیرد، احتمال حرکت نرخ دلار به سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد.البته اختلاف قیمت تتر و دلار همیشه به معنای حرکت قطعی یکی به سمت دیگری نیست؛ زیرا نقدشوندگی، شرایط تسویه، عرضه و تقاضای صرافی‌ها و ریسک‌های معاملاتی نیز بر این فاصله اثر می‌گذارند.در مجموع، کاهش هم‌زمان قیمت دلار و تتر نشان می‌دهد بازار ارز فعلاً تحت فشار نزولی قرار دارد. اگر این روند در معاملات آینده تداوم یابد، احتمال عقب‌نشینی بیشتر دلار آزاد نیز تقویت خواهد شد.

منبع: فارس