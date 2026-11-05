دلار عقب نشست؛ قیمت دلار امروز به کانال ۲۶۵ هزار تومان برگشت

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار آزاد امروز پنجشنبه ۱۴ آبان با کاهش ۳ هزار و ۱۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۲۶۵ هزار و ۸۹۰ تومان رسید و به پایین‌ترین سطح هفتگی خود بازگشت.

بر اساس آخرین نرخ‌ها، دلار آزاد در ادامه معاملات با قیمت ۲۶۶ هزار و ۱۲۰ تومان نیز نرخ‌گذاری شده است. به این ترتیب، بازار آزاد امروز شاهد عقب‌نشینی دلار از محدوده ۲۶۸ هزار تومان بود.

در بازار رسمی اما روند متفاوت بود. قیمت دلار حواله‌ای با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۸۸ هزار و ۶۶۸ تومان به ۱۸۹ هزار و ۴۵ تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای نیز امروز افزایش قیمت داشت و از ۲۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان به ۲۱۲ هزار و ۷۶ تومان رسید.

در بازار آزاد، یورو برخلاف نرخ حواله‌ای کاهش داشت و ۲۹۹ هزار و ۴۹۰ تومان قیمت خورد.

قیمت درهم امارات

قیمت درهم حواله‌ای امروز با افزایش همراه شد و از ۵۱ هزار و ۳۷۳ تومان به ۵۱ هزار و ۴۷۶ تومان رسید.

در بازار آزاد، درهم امارات با کاهش قیمت، ۷۲ هزار و ۷۹۰ تومان معامله شد.

دلار امروز در دو مسیر متفاوت

بازار ارز امروز شاهد شکاف در روند قیمت‌ها بود؛ دلار، یورو و درهم حواله‌ای افزایش قیمت داشتند، اما نرخ این ارزها در بازار آزاد کاهش یافت.

در این میان،مهم‌ترین اتفاق بازار، عقب‌نشینی دلار آزاد و بازگشت آن به کانال ۲۶۵ هزار تومان بود؛ در حالی که تغییرات هفتگی دلار آزاد در محدوده ۱.۸ درصد قرار گرفته است.