کاهش قیمت دلار در بازار آزاد؛ شرط خرید دلار ۲۶۳ هزار تومانی چیست؟

قیمت دلار امروز در بازار تهران با کاهش چند هزار تومانی به محدوده ۲۶۷ هزار تومان رسیده و یورو نیز به ۳۰۰ هزار تومان عقب نشسته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز تهران امروز با کاهش قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمعامله همراه شده است. دلار آمریکا با افت چند هزار تومانی، از کانال ۲۷۰ هزار تومان عقب نشسته و اکنون در محدوده ۲۶۷ هزار تومان خریدوفروش می‌شود. با این حال، نرخ پیشنهادی برخی فروشندگان نشان می‌دهد که خریداران در صورت پرداخت با اسکناس یا تراول‌چک، امکان خرید دلار با قیمت‌های پایین‌تر را هم دارند.

نرخ‌های متفاوت دلار بر اساس شیوه پرداخت

در معاملات امروز، قیمت پیشنهادی برخی فروشندگان تنها به میزان ارز مورد معامله محدود نیست و نوع اسکناس پرداختی خریدار نیز در تعیین نرخ نقش دارد. به همین دلیل، در کنار نرخ ۲۶۷ هزار تومانی دلار، پیشنهادهایی در محدوده ۲۶۳ هزار تا ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان نیز دیده می‌شود؛ البته این نرخ‌ها به شیوه پرداخت مشخصی مشروط هستند و نمی‌توان آن‌ها را به همه معاملات بازار تعمیم داد.

برای نمونه، به گفته یکی از معامله‌گران، در ازای دریافت اسکناس‌های ۱۰۰ هزار تومانی، هر دلار را به قیمت ۲۶۳ هزار تومان می‌فروشد. همچنین نرخ پیشنهادی برای پرداخت با تراول‌چک‌های یک میلیون تومانی، ۲۶۴ هزار تومان است. همچنین اگر خریدار مبلغ معامله را با تراول‌چک‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی بپردازد، قیمت هر دلار ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، فاصله این پیشنهادها با نرخ ۲۶۷ هزار تومانی بازار، برای هر دلار بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان است؛ اختلافی که اهمیت توجه به شرایط پرداخت را هنگام مقایسه قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد.

یورو به ۳۰۰ هزار تومان رسید

کاهش قیمت‌ها در بازار امروز به دلار محدود نبوده و دیگر ارزهای پرمعامله نیز با افت نرخ همراه شده‌اند. قیمت یورو به ۳۰۰ هزار تومان رسیده و درهم امارات نیز اکنون با نرخ ۷۳ هزار تومان معامله می‌شود. درهم در مقایسه با روز گذشته هزار تومان ارزان‌تر شده است.

در همین حال، قیمت دلار کانادا به ۱۹۲ هزار تومان رسیده و هر لیر ترکیه نیز با کاهش قیمت، در محدوده ۵ هزار و ۴۰۰ تومان خریدوفروش می‌شود. بنابراین، در کنار عقب‌نشینی دلار از کانال ۲۷۰ هزار تومان، قیمت چند ارز دیگر نیز در بازار تهران کاهش یافته است.

مسیر متفاوت حواله‌های ارزی در مرکز مبادله

در مقابل روند کاهشی قیمت‌ها در بازار آزاد، نرخ حواله‌های ارزی در مرکز مبادله ایران امروز افزایش یافته است. البته نرخ‌های این مرکز مربوط به خریدوفروش حواله است و باید آن‌ها را از قیمت اسکناس ارز در بازار آزاد تفکیک کرد.

نرخ خرید حواله دلار آمریکا امروز به ۱۸۶ هزار و ۹۷۰ تومان رسیده که نسبت به روز گذشته، ۳۷۳ تومان افزایش داشته است. نرخ فروش حواله دلار نیز با رشد ۳۷۷ تومانی، در سطح ۱۸۸ هزار و ۶۶۸ تومان قرار گرفته است.

حواله یورو هم در هر دو سمت خرید و فروش افزایش نرخ داشته است. نرخ خرید آن با رشد ۲۰۷ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه، به ۲۰۹ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده و نرخ فروش نیز با افزایش ۲۰۹ تومانی، ۲۱۱ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده است.

در معاملات حواله درهم امارات نیز روند مشابهی دیده می‌شود. نرخ خرید این حواله با افزایش ۱۰۱ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۵۰ هزار و ۹۱۰ تومان رسیده است. نرخ فروش آن هم ۱۰۳ تومان افزایش یافته و به ۵۱ هزار و ۳۷۳ تومان رسیده است.

در مجموع، بازار ارز امروز دو مسیر متفاوت را تجربه کرده است؛ قیمت ارزهای پرمعامله در بازار آزاد کاهش یافته، اما نرخ حواله دلار، یورو و درهم در مرکز مبادله افزایش داشته است