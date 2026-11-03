قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵؛ حوالهها گرانتر شدند
قیمت دلار در بازار آزاد امروز بدون تغییر خاصی در محدوده ۲۷۲ هزار تومان در نوسان است، اما نرخ حوالههای دلار و یورو در مرکز مبادله افزایشی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت دلار آمریکا در معاملات امروز نسبت به روز قبل تغییر چشمگیری نداشته و همچنان در محدوده ۲۷۲ هزار تومان در نوسان است. قیمت یورو و درهم امارات نیز به ترتیب ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ و ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت شد.
قیمت لیر و پوند چقدر شد؟
قیمت لیر ترکیه ۵,۴۵۰ تومان و هر پوند انگلیس نیز در بازار تهران در سطح ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله میشود؛ نرخهایی که در مقایسه با روز قبل، بعضاً گرانتر شدهاند، اما این افزایشها چشمگیر و معنادار نیست؛ روندی که از رفتار محافظهکارانه معاملهگران در کف بازار ارز خبر میدهد.
نوسان افزایشی در مرکز مبادله
از سوی دیگر، در مرکز مبادله ایران، نرخ خرید و فروش حوالههای ارزی امروز نیز مانند روزهای گذشته با تغییراتی همراه بود؛ بهطوریکه نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به رقم ۱۸۶ هزار و ۵۹۷ تومان رسیده که نسبت به روز قبل، ۳۷۳ تومان افزایش نشان میدهد. همچنین نرخ فروش حواله دلار آمریکا امروز با رشد ۳۷۶ تومانی به رقم ۱۸۸ هزار و ۲۹۱ تومان رسید.
رشد بیش از هزار تومانی حواله یورو
تغییرات نرخ یورو نیز در نوع خود قابلتوجه است؛ نرخ خرید حواله یورو به رقم ۲۰۹ هزار و ۴۳ تومان رسیده که نسبت به روز دوشنبه، ۱,۲۲۶ تومان گرانتر شده است. نرخ فروش حواله یورو نیز در مرکز مبادله با افزایشی ۱,۲۳۶ تومانی، روی رقم ۲۱۰ هزار و ۹۴۱ تومان ایستاد.
در همین حال، امروز نرخ خرید حواله درهم امارات به رقم ۵۰ هزار و ۸۰۹ تومان رسید که نسبت به روز قبل، ۱۰۲ تومان افزایش داشته است؛ نرخ فروش حواله درهم امارات نیز با همین میزان رشد، روی رقم ۵۱ هزار و ۲۷۰ تومان معامله شد.
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