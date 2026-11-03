قیمت دلار در بازار آزاد امروز بدون تغییر خاصی در محدوده ۲۷۲ هزار تومان در نوسان است، اما نرخ حواله‌های دلار و یورو در مرکز مبادله افزایشی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت دلار آمریکا در معاملات امروز نسبت به روز قبل تغییر چشم‌گیری نداشته و همچنان در محدوده ۲۷۲ هزار تومان در نوسان است. قیمت یورو و درهم امارات نیز به ترتیب ۳۰۴ هزار و ۵۰۰ و ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت شد.

قیمت لیر و پوند چقدر شد؟

قیمت لیر ترکیه ۵,۴۵۰ تومان و هر پوند انگلیس نیز در بازار تهران در سطح ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود؛ نرخ‌هایی که در مقایسه با روز قبل، بعضاً گران‌تر شده‌اند، اما این افزایش‌ها چشم‌گیر و معنادار نیست؛ روندی که از رفتار محافظه‌کارانه معامله‌گران در کف بازار ارز خبر می‌دهد.

نوسان افزایشی در مرکز مبادله

از سوی دیگر، در مرکز مبادله ایران، نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی امروز نیز مانند روزهای گذشته با تغییراتی همراه بود؛ به‌طوری‌که نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به رقم ۱۸۶ هزار و ۵۹۷ تومان رسیده که نسبت به روز قبل، ۳۷۳ تومان افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ فروش حواله دلار آمریکا امروز با رشد ۳۷۶ تومانی به رقم ۱۸۸ هزار و ۲۹۱ تومان رسید.

رشد بیش از هزار تومانی حواله یورو

تغییرات نرخ یورو نیز در نوع خود قابل‌توجه است؛ نرخ خرید حواله یورو به رقم ۲۰۹ هزار و ۴۳ تومان رسیده که نسبت به روز دوشنبه، ۱,۲۲۶ تومان گران‌تر شده است. نرخ فروش حواله یورو نیز در مرکز مبادله با افزایشی ۱,۲۳۶ تومانی، روی رقم ۲۱۰ هزار و ۹۴۱ تومان ایستاد.

در همین حال، امروز نرخ خرید حواله درهم امارات به رقم ۵۰ هزار و ۸۰۹ تومان رسید که نسبت به روز قبل، ۱۰۲ تومان افزایش داشته است؛ نرخ فروش حواله درهم امارات نیز با همین میزان رشد، روی رقم ۵۱ هزار و ۲۷۰ تومان معامله شد.