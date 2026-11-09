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تمرینات تیم امید آغاز شد

نخستین تمرین تیم فوتبال امید ایران با حضور کادرفنی جدید برگزار شد.

کد خبر: 4200872تاریخ انتشار: 111 بازدید۰
تیم ملی امید
به گزارش تابناک، نخستین جلسه تمرینی تیم فوتبال امید زیر نظر یحیی گل‌محمدی و دستیارانش، ساعت ۱۹ امشب (دوشنبه) در زمین شماره یک مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این تمرین ۲۴ بازیکن حضور داشتند.

گل‌محمدی در ابتدای تمرین، دقایقی درباره اهداف و برنامه‌های خود از برگزاری این اردو با بازیکنان صحبت کرد.

او همچنین سیدجلال حسینی، مصطفی صداقت و محمد عسگری را به‌عنوان دستیاران خود، عماد مهاجری به‌عنوان مربی بدنساز و ابراهیم میرزاپور را به‌عنوان مربی دروازه‌بان‌ها به بازیکنان تیم ملی امید معرفی کرد.

این جلسه تمرینی با توجه به برگزاری دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر، بیشتر جنبه ریکاوری داشت. بازیکنان پس از انجام حرکات کششی و نرم‌دوی، به تمرین راندو و تدابیر مدنظر کادرفنی پرداختند و در پایان نیز بدن‌های خود را سرد کردند.

منبع: سایت فدراسیون فوتبال

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سرمربیتیم ملی امیدتمریناتیحیی گل محمدیتیم امید ایران

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