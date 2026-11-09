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چند بازیکن جوان استقلال احضار شدند

اگرچه تمرینات تاکتیکی استقلال از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد ولی چند بازیکن جوان این تیم و البته یک چهره نام آشنا توسط سهراب بختیاری‌زاده احضار شده‌اند.

کد خبر: 4200858تاریخ انتشار: 105 بازدید۰
مهران احمدی بازیکن استقلال
به گزازش تابناک، سهراب بختیازی زاده، سرمربی استقلال معتقد است برخی نفرات کنونی این تیم که در طول رقابت‌های این فصل کمتر به میدان رفته‌اند، مشکل بدنی دارند و تا وقتی از نظر جسمانی در شرایط مطلوب قرار نگیرند، نمی‌توان وظایف حساسی را به آنها سپرد روی همین اصل برایشان تمرینات ویژه مد نظر قرار داده است.

این نفرات باید همراه با مهران احمدی بازیکن نام آشنای استقلال که قبل از شروع فصل دچار مصدومیت شد و چند هفته مسابقات را از دست داد، از روز سه‌شنبه تمرین و بدنسازی کنند و قرار شده یکی از اعضای کادر فنی استقلال عملکردشان را به طور دقیق زیر نظر بگیرد. همچنین خود بختیاری زاده نیز اعلام کرده که روی کار آنها نظارت خواهد داشت، چون آماده شدن این بازیکنان به لحاظ بدنی برایش اهمیت زیادی دارد.

قرار است مهران احمدی و بازیکنان مذکور که احتمالاً تعدادشان به ۶ نفر می‌رسد، تا قبل از پنجشنبه سه جلسه تمرین قدرتی و بدنسازی انجام داده باشند.

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برچسب ها

استقلالسرمربیمهران احمدیبازیکن استقلالسهراب بختیاری زاده

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