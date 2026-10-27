شکایت جنجالی استقلال از بازیکن پرسپولیس رد شد

به گزارش تابناک؛ کمیته استیناف رای خود را درباره پرونده شکایت استقلال از بازیکن پرسپولیس صادر کرد.

رای صادره به شرح زیر است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران به طرفیت محمدحسین کنعانی زادگان نسبت به دادنامه صادره از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن، تجدیدنظر خوانده از اتهام و تخلف رفتار خشونت آمیز و ایراد ضرب و جرح نسبت به آقای عارف آقاسی بازیکن تیم فوتبال تجدیدنظرخواه در بازی برائت حاصل کرده است، صرف نظر از اینکه عارف آقاسی حسب تماس تلفنی در جلسه دادرسی این کمیته مراتب رضایت و گذشت خود را اعلام و در صورتجلسه منعکس گردید.

مدرک کافی برای اثبات ضرب‌وجرح وجود نداشت

لذا با توجه به فقدان ادله محکمه پسند در ایراد ضرب منتهی به جرح بازیکن مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه صادره عیناً تائید و اعلام می شود این رای قطعی است.

منبع: سایت رسمی فدراسیون فوتبال