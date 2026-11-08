نخستین لیست یحیی برای تیم ملی امید اعلام شد



به گزارش تابناک، یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم ملی امید ایران، از ۳۰ بازیکن برای نخستین اردوی تیم امید دعوت کرد.

اسامی بازیکنان به این شزح است:



مرتضی فاضلی، عباس حبیبی، امید کوچکی، پوریا رفیعی، محمد مرتضوی، محمدحسین صادقی، پوریا شهرآبادی، مهدی قاعدی‌حیدری، محمد گندمی، نیما احمدی، یوسف مزرعه، مهدی موسوی، ابوالفضل جامعی‌قصری، ابوالفضل موردی، محمدمهدی منصوری، سینا معظمی‌تبار، امیررضا کرمی، محمدعلی شکیبا، ضرغام سعداوی، مسعود محبی، علیرضا آراسته، ابوالفضل کوهی، سیدمهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امیرحسین امانی‌پور، امیرمحمد کریمی، آرشا شکوری، حمیدرضا فیروزی و مبین دهقان.