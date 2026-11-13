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فهرست برندگان مراسم «گلدن جوی‌استیک» اعلام شد

گیمرها برندگان جوایز گلدن جوی‌استیک ۲۰۲۶ را انتخاب کردند؛ در چهل‌وچهارمین دوره این مراسم، کپکام عنوان بهترین استودیوی سال را به دست آورد.

کد خبر: 4201551تاریخ انتشار: 126 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ چهل‌وچهارمین دوره مراسم جوایز «گلدن جوی‌استیک» در لندن برگزار شد و برندگان ۲۵ بخش مختلف آن معرفی شدند. در این رقابت، بیشتر جوایز بر اساس رأی مستقیم گیمرها اهدا شدند و داوران تنها مسئولیت انتخاب برگزیدگان چهار بخش ویژه را بر عهده داشتند.

کپکام با کسب ۵۷ درصد آرای مردمی، جایزه بهترین استودیوی سال را از آن خود کرد. بازی Resident Evil Requiem نیز در بخش بهترین بازی کنسولی برنده شد و جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را برای اجرای Angela Sant'Albano به دست آورد.

در بخش بهترین بازی کامپیوتری، Crimson Desert با کسب ۱۸ درصد آرا توانست رقبای خود را پشت سر بگذارد. همچنین تریلر Evil Has Always Had A Name از بازی Resident Evil Requiem جایزه بهترین نمایش ویدیویی را دریافت کرد.

در بخش سخت‌افزار، Steam Controller با کسب ۵۱ درصد آرا بالاتر از محصولات سونی و لاجیتک قرار گرفت و برنده جایزه این بخش شد. جایزه موردانتظارترین بازی نیز به The Witcher ۴ رسید؛ اثری که ۱۸ درصد آرای گیمرها را به خود اختصاص داد.

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برچسب ها

بازیگیمینگاعلام برندگانگلدن جوی‌استیک

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