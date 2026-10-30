انهدام شمپاد دشمن توسط نیروی دریایی ارتش

به گزارش تابناک، متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی ارتش به شرح زیر است:

«بامداد امروز، یک فروند شمپاد متعلق به دشمن که در حال تردد و فعالیت در محدوده عملیاتی شرق تنگه هرمز بود، توسط دریادلان نیروی دریایی ارتش مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

همچنین دو فروند نفتکش متخلف دشمن که بدون توجه به هشدارها و ضوابط اعلام‌شده، با خاموش کردن سامانه های ردیابی در مناطق ممنوعه و ناامن شرق تنگه هرمز تردد می‌کردند، پس از برخورد با مین‌های دریایی دچار آسیب و آتش‌سوزی شدند.

نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه مسئولیت کامل پیامدهای ناشی از تردد غیرمجاز و بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی و دریایی بر عهده صاحبان نفتکش ها خواهد بود، به دشمن هشدار داد که هرگونه تحرک، نفوذ یا اقدام تحریک‌آمیز در محدوده‌های تحت نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با واکنش مقتدرانه و متناسب مواجه خواهد شد.