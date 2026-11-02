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تابناک
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اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در آب‌های عمان

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه برای یک کشتی در سواحل عمان خبر داد.

کد خبر: 100000251تاریخ انتشار: 972 بازدید

تنگه هرمزبه گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک کشتی در فاصله ۹ مایل دریایی شمال‌شرق منطقه لیما در عمان دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، ناخدای کشتی اعلام کرده است که شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و در نتیجه، حفره‌ای در بخش راست بدنه آن ایجاد شده است.

این سازمان تأکید کرد که کشتی و تمامی خدمه آن در سلامت هستند و تاکنون هیچ‌گونه آلودگی یا پیامد زیست‌محیطسی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.

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برچسب ها

کشتینفتکشتنگه هرمزسواحل عمانحادثه دریاییپرتابه

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