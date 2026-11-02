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اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در آبهای عمان
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه برای یک کشتی در سواحل عمان خبر داد.
به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه برای یک کشتی در فاصله ۹ مایل دریایی شمالشرق منطقه لیما در عمان دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، ناخدای کشتی اعلام کرده است که شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و در نتیجه، حفرهای در بخش راست بدنه آن ایجاد شده است.
این سازمان تأکید کرد که کشتی و تمامی خدمه آن در سلامت هستند و تاکنون هیچگونه آلودگی یا پیامد زیستمحیطسی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.
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