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تکنوتابناک عملکرد ترسناک نسل تازه پهپادهای انتحاری

تصاویر یک پروژه دانشگاهی منتشر شده که نشان می‌دهد یک پهپاد بدون داشتن جی‌پی‌اس، اینترنت و هدایت انسانی، یک انسان در حال دویدن را در میان جنگلی انبوه تعقیب می‌کند. این پهپاد با سرعت دویدن انسان و در فاصله حدود دو متری از سطح زمین پرواز می‌کند، هم‌زمان یک نقشه سه‌بعدی از درختان ترسیم می‌کند. هنگامی که درختان دید آن را مسدود می‌کنند، مسیر حرکت فرد را حدس می‌زند. تمام این پردازش‌ها مستقیماً روی خود پهپاد انجام می‌شود. احتمالاً این تکنولوژی به سرعت در پهپادهای انتحاری استفاده می‌شود که عملاً جمینگ یا هر نوع عامل اختلال گر را ناکارآمد می‌کند و حتی نیاز به اپراتور در محدوده عملکرد پهپاد را نیز ارز بین می‌برد.