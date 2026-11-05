وال‌استریت ژورنال مدعی شد انصارالله یمن در پاسخ به پیشنهاد عربستان برای توقف درگیری‌ها، خواستار دریافت ۵۱ میلیارد دلار غرامت و به‌رسمیت‌شناختن این جنبش به‌عنوان حاکمان یمن شده است.

وال استریت ژورنال با استناد به منابعی که آن‌ها را «آشنا به مذاکرات» توصیف کرده، مدعی شد عربستان سعودی پس از آنکه ارتش یمن توانست کنترل شهر راهبردی المُخا در نزدیکی تنگه باب‌المندب را در دست بگیرد، برای بررسی امکان توقف درگیری‌ها به جنبش مقاومت انصارالله یمن نزدیک شده است. بر پایه این گزارش، ارتش یمن در پاسخ، پرداخت ۵۱ میلیارد دلار را برای بازسازی مناطق تحت کنترل خود پس از سال‌ها حملات و محاصره عربستان خواستار شده است.

به گزارش تابناک؛ این روزنامه آمریکایی همچنین ادعا کرد که انصارالله برای تأمین امنیت بیشتر، از ریاض خواسته است تا رسماً آن را به عنوان «حاکمان» یمن به رسمیت بشناسد؛ خواسته‌ای که به ادعای این روزنامه آمریکایی، «به معنای پذیرش یک گروه مسلح مورد حمایت ایران از سوی عربستان به عنوان مرجع اداره همسایه جنوبی این کشور» و امتیازی سیاسی و امنیتی مهم برای آل سعود تلقی می‌شود.

بر اساس این گزارش، هرچند از آن زمان ارقام متفاوتی درباره غرامت مورد بحث قرار گرفته، ارتش یمن روشن کرده است که هرگونه توافق باید شامل پرداخت‌هایی در حد ده‌ها میلیارد دلار باشد. وال استریت ژورنال می‌افزاید که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، بدون کسب دستاورد نظامی تمایلی به مذاکره ندارد، اما همزمان از اعزام نیروی زمینی بیشتر و افزایش تلفات و پیامدهای داخلی آن بیمناک است.

رسانه‌های غربی این ادعاها را در حالی منتشر می‌کنند که تنش‌ها میان طرفین افزایش یافته و ارتش یمن حضور نظامی خود را در سواحل دریای سرخ یمن گسترش داده و تهدیدی برای تجارت دریایی و صادرات نفت عربستان ایجاد کرده است. تنگه باب‌المندب به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشتیرانی جهان، پیونددهنده دریای سرخ با خلیج عدن و مسیر کلیدی تجارت میان اروپا و آسیاست و هرگونه اختلال در آن می‌تواند بر عرضه انرژی، هزینه حمل‌ونقل و بازار جهانی نفت اثر بگذارد.

عربستان از سال ۲۰۱۵ با تشکیل اتحادی نظامی و با ادعای حمایت از دولت مستعفی یمن، جنگ متجاوزانه علیه این کشور را آغاز کرده است؛ جنگی که به همراه محاصره مناطق تحت کنترل انصارالله، ویرانی گسترده و یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را رقم زده است. مقاومت یمن هم که در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن را در اختیار گرفت، کنترل خود بر بخش‌های وسیعی از این کشور را تثبیت کرده و با توانمندی موشکی و پهپادی، منافع امنیتی و اقتصادی عربستان را به چالش کشیده است.

منبع: ایسنا