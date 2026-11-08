حمله به کشتی امارات در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ یک کشتی باری بامداد امروز در آب‌های دریای عمان و در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی درگیر یک حادثه امنیتی شده است؛ هم‌زمان، گارد ملی امارات از نجات ۲۲ نفر از خدمه یک کشتی باری دیگر یا احتمالا همین شناور، پس از وقوع آتش‌سوزی در دریای عمان خبر داده است.

بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) ، این حادثه در فاصله حدود ۱۸ مایل دریایی شرق شهر خورفکان امارات رخ داده و یک کشتی باری با نیروهای نظامی درگیر شده است. این سازمان اعلام کرده که در زمان انتشار گزارش، اطلاعاتی درباره وضعیت خدمه، میزان خسارات احتمالی و پیامدهای زیست‌محیطی حادثه در دسترس نبوده و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

در همین حال، خبرگزاری رسمی امارات (وام) گزارش داد که گارد ساحلی گارد ملی این کشور پس از دریافت درخواست کمک از خدمه یک کشتی باری که دچار آتش‌سوزی شده بود، موفق به نجات ۲۲ نفر از اتباع کشورهای عربی شد.

بر اساس بیانیه گارد ملی امارات، نیروهای امدادی پس از شناسایی موقعیت کشتی به محل اعزام شدند و تمامی ۲۲ نفر را تخلیه کردند. نجات‌یافتگان پس از دریافت کمک‌های اولیه به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شدند و وضعیت جسمانی همه آن‌ها باثبات اعلام شده است.

وب‌سایت OverwatchX نیز هشدارهای حرارتی و نشانه‌های آتش‌سوزی را در محدوده تنگه هرمز ثبت کرده است. بااین‌حال، این داده‌ها به‌تنهایی وقوع حمله یا عامل آن را تأیید نمی‌کنند.

با این حال، مقام‌های اماراتی هم تاکنون نام کشتی، کشور صاحب پرچم آن و علت وقوع آتش‌سوزی را اعلام نکرده‌اند. همچنین مشخص نیست کشتی دچار آتش‌سوزی همان شناوری است که سازمان UKMTO از حادثه امنیتی آن در نزدیکی خورفکان خبر داده است.

منبع: فارس