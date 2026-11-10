هشدار مهم ترکیه درباره اختلال در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ آلب‌ارسلان بیرقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری قطر (قنا) با اشاره به تأثیر مستقیم تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه بر بازارهای جهانی انرژی گفت: امنیت عرضه انرژی ارتباط تنگاتنگی با امنیت مسیرهای دریایی، آزادی کشتیرانی بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای دارد.

وی تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی انرژی دانست و هشدار داد هرگونه اختلال در تردد دریایی از این آبراه می‌تواند جریان انتقال نفت و گاز را مختل کرده و پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای بین‌المللی به همراه داشته باشد.

بیرقدار تأکید کرد آثار چنین اختلالی تنها به عرضه انرژی محدود نمی‌شود، بلکه افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و بیمه کشتی‌ها، بالا رفتن قیمت انرژی و ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین از دیگر پیامدهای آن خواهد بود؛ مسائلی که می‌توانند بر نرخ تورم و رشد اقتصادی کشورها نیز اثر بگذارند.

پیامدهای اختلال در هرمز

اهمیت این تحولات برای ترکیه به‌عنوان یکی از واردکنندگان انرژی، به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) ، قابل توجه است.

کاهش یا اختلال در صادرات ال‌ان‌جی قطر از مسیر تنگه هرمز می‌تواند عرضه جهانی این سوخت را محدود کرده و رقابت میان خریداران آسیایی و اروپایی را برای تأمین محموله‌های گاز تشدید کند.

در چنین شرایطی، حتی کشورهایی که وابستگی مستقیم به گاز قطر ندارند نیز از افزایش قیمت‌های جهانی و هزینه واردات انرژی تأثیر می‌پذیرند.

ترکیه به دنبال احیای همکاری گازی با قطر و تنوع‌بخشی به منابع انرژی

ترکیه پیش‌تر سابقه همکاری تجاری در زمینه واردات گاز از قطر را داشته است. شرکت دولتی بوتاش ترکیه و شرکت قطری قطرگاز در سپتامبر ۲۰۱۷ قراردادی سه‌ساله برای تأمین سالانه ۱.۵ میلیون تن گاز طبیعی مایع امضا کردند. تحویل محموله‌ها از اول اکتبر همان سال آغاز شد و این قرارداد در سپتامبر ۲۰۲۰ به پایان رسید. گاز خریداری‌شده با کشتی‌های مخصوص حمل ال‌ان‌جی به پایانه‌های دریافت گاز ترکیه منتقل می‌شد. پس از پایان قرارداد نیز در مقاطعی محموله‌های تک‌محموله‌ای از قطر به ترکیه ارسال شد.

بیرقدار با اشاره به معاملات پیشین بوتاش و طرف قطری، این همکاری‌ها را زمینه‌ای برای توسعه مجدد روابط تجاری در حوزه ال‌ان‌جی دانست و از امکان گسترش توافق‌های تأمین گاز طبیعی مایع در آینده سخن گفت.

وزیر انرژی ترکیه همچنین با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به یک تأمین‌کننده یا مسیر جغرافیایی مشخص، اعلام کرد آنکارا به دنبال تنوع‌بخشی به منابع واردات، مسیرهای انتقال و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی است.

بیرقدار در پایان با اشاره به چالش‌های صنعت انرژی جهان گفت امنیت انرژی دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی و ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها تبدیل شده است.

منبع: فارس