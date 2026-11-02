پزشکیان با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم، تصریح کرد هیچ خانواده‌ای نباید در تأمین نیازهای اولیه زندگی بدون حمایت و پشتیبانی بماند.

به گزارش تابناک؛ منابع عمومی کشور متعلق به همه مردم است، اما در شرایط دشوار امروز، عدالت ایجاب می‌کند توجه دولت بیش از همه معطوف به خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باشد.

اولویت با کسانی است که در زندگی روزمره نیاز بیشتری دارند.