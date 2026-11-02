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پزشکیان: هیچکس نباید در تأمین نیازهای اساسی زندگی تنها بماند
پزشکیان با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم، تصریح کرد هیچ خانوادهای نباید در تأمین نیازهای اولیه زندگی بدون حمایت و پشتیبانی بماند.
به گزارش تابناک؛ منابع عمومی کشور متعلق به همه مردم است، اما در شرایط دشوار امروز، عدالت ایجاب میکند توجه دولت بیش از همه معطوف به خانوارهای محروم، کمدرآمد و آسیبپذیر باشد.
اولویت با کسانی است که در زندگی روزمره نیاز بیشتری دارند.
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نظرات بینندگان
خوبه داری تلاش می کنی. اگه تلاش نمیکردی چی می شد؟
خدا را شکر در ناتوانی در تامین نیازهای اساسی تنها نیستیم
کل اعضای خانواده در این ناتوانی همراهمون هستند
شعار فقط حرف درمانی اصلا خودش هم میداند اعتقاد بمردم طبقه پایین ندارد برای او نسخه های همتی حکم قانون دارد
عزیز
شما سالی یکبار حقوق کارگر و کارمند و با ضریب بیست تا سی درصد بالا میبری، در حالی که در همون سال تورم چند ده برابر میشه، نمیخواد ازین شعارها بدی، شما حقوق و با تورم بالا ببر. حداقل هر فصل یکبار باید این کار بشه، وقتی از حفظ قیمتها عاجزی یا عمدا خودتون قیمتها رو بالا میبرید
یکی به این بگه تو باید شرایط رو فراهم کنی دیگه
نه مردم
خودشو زده ب ه اون راه
خوبه..اما چطوری؟!!!!!!!!!! تو خواب !
چه شعار قشنگی!
نگران نباش تنها نیستیم ده ها میلیون نفر زیر خط فقریم
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